Banyoda en çok can sıkan durumlardan biri, ne kadar silerseniz silin bir türlü geçmeyen o mat ve kirli görüntüdür. Özellikle duşakabin camları üzerinde biriken su lekeleri, kireç kalıntıları ve sabun artıkları zamanla kalıcı hale gelerek banyonun tüm havasını bozar. Birçok kişi bu durum için ağır kimyasal içerikli ürünlere sarılsa da, aslında aradığınız kesin çözüm mutfağınızda gizli! İşte duşakabin camlarını ilk günkü gibi pırıl pırıl yapacak, sağlığa zararsız ve tamamen doğal o temizlik formülü.

DUŞAKABİN CAMLARI DAKİKALAR İÇİNDE PARLAYACAK

Her duş sonrasında cam yüzeyde kalan su damlacıkları buharlaşırken, içindeki kireç ve mineraller camın gözeneklerine yerleşir. Buna sabun ve şampuan kalıntıları da eklenince, puslu ve kirli bir tabaka oluşur. Klasik deterjanlar yüzeydeki kiri temizlese de bu kireç tabakasını çözmede yetersiz kalabilir. Gerçek bir temizlik sağlamak için asidik bir güce ihtiyacımız var.

MALZEMELERİ

Pahalı ve solunum yollarına zarar veren market ürünlerini bir kenara bırakın. Duşakabin yüzeylerinde mucizeler yaratan doğal karışım için gerekli malzemeler oldukça basit:

-1 su bardağı beyaz sirke (Kireç çözmede bir numaradır)

-1 yemek kaşığı bulaşık makinesi parlatıcısı (Suyu kaydırma özelliği sağlar)

-1 yemek kaşığı karbonat (Hafif pürüzlü yapısıyla lekeleri söker)

-Boş bir sprey şişesi ve mikrofiber bez

Bu doğal yöntemle derinlemesine bir temizlik yapmak ve camları parlatmak için şu adımları eksiksiz uygulayın:

KARIŞIMI HAZIRLAYIN VE PÜSKÜRTÜN

Beyaz sirkeyi bir cezvede hafifçe ısıtın (ılık sirke kireci çok daha hızlı çözer). Isınan sirkeyi sprey şişesine alın, üzerine karbonat ve parlatıcıyı ekleyin. Karbonat sirkeden dolayı hafifçe köpürecektir, endişelenmeyin. Karışımı duşakabin camlarının tamamına, özellikle lekelerin yoğun olduğu bölgelere bolca püskürtün.

BEKLEME SÜRESİ ÖNEMLİ

Karışımın kireç moleküllerini tamamen parçalayabilmesi için yaklaşık 10-15 dakika kadar cam yüzeyde kalmasına izin verin. Bu esnada asit reaksiyonu, ovmanıza gerek kalmadan lekeleri yumuşatacaktır.

DURULAMA VE SIR GİBİ SAKLANAN HİLE

Sürenin ardından yumuşak bir sünger yardımıyla camları hafifçe ovalayın ve ardından ılık suyla durulayın. Temizlik işleminin en kritik noktası ise tam bu aşamada başlıyor: Durulama biter bitmez bir cam çekçeği yardımıyla yüzeydeki tüm suyu yukarıdan aşağıya doğru sıyırın. Son olarak kuru bir mikrofiber bezle üzerinden geçin.

LEKELERİN TEKRAR OLUŞMASINI NASIL ENGELLERSİNİZ?

Yaptığınız bu derinlemesine temizlik etkisinin haftalarca sürmesini istiyorsanız, koruyucu bir önlem almalısınız. Duşakabin camlarını tamamen kuruttuktan sonra yüzeye çok az miktarda bebek yağı veya yağmurlu günlerde arabaların camlarına sıkılan su kaydırıcı spreylerden uygulayabilirsiniz. Bu sayede su damlaları camın üzerinde tutunamayacak, doğrudan akıp gidecektir. Banyonuzda kalıcı ve zahmetsiz bir temizlik sağlamak işte bu kadar kolay!