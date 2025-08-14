Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu çalışmalarına başladı.

Çalışma öncesi basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "Bildiğiniz gibi takımdan birçok oyuncu ayrıldı. Transfer sürecinde de oyuncuların karakterlerine dikkat ettik ve ona göre seçtik. Yeteneklerine güvendiğimiz iyi oyuncuları seçtiğimize inanıyoruz. Yeni başlayan süreçte umarım takım olarak birbirlerine yardımcı olurlar. Sahip olduğumuz taraftarın karakterini biliyoruz. Geçen sene çok iyi bir atmosfer oluşturdular. Çok daha iyi bir atmosfer olmasını bekliyorum. Taraftarımızın bize nasıl sahip çıktığını biliyorum. Bu sezon da aynı özveriyi istiyorum" diye konuştu.

'SEVGİYİ HER YERDE HİSSETTİM'

Taraftarla kurduğu ilişki ve takımın kimyası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alimpijevic, "Ben karakterimin nasıl olduğu önemli değil, önemli olan takımın kimyası. Benim felsefemi sistemimizle beraber yansıttığımızı düşünüyorum. Bu sistemi de umarım başarılı şekilde ilerletebiliriz. Taraftarımızla bağlantımın çok iyi olduğundan dolayı burada müthiş bir zaman geçiriyorum. Geçen sezon final serisinde onlarla bağlantımız en üst seviyeye çıktı. Taraftarla bu kadar iyi ilişkimin olduğunun farkında değildim. Geçen seneden sonra sokakta, her yerde bu sevgiyi hissettim. Sırbistan'da da aynı şekilde bu sevgiyi hissettim. Ana hedefimiz ayaklarımızın yere sağlam basması. Büyük sözler vermek istemiyorum. Ben sadece sıkı çalışmamızın arkasında duracağım" ifadelerini kullandı.

'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM'

Türkiye Ligi’nin sürekli bir gelişim içerisinde olduğuna ve Avrupa’nın en iyi ligleri arasında yer aldığına değinen başarılı teknik adam, "Kağıt üzerinde iyi bir takımız ama sıkı bir çalışma ortaya koymalıyız. Türkiye Ligi çok iyi gelişiyor. Şu an ligimiz Avrupa'daki en iyi ikinci lig diyebilirim. Fenerbahçe ve A. Efes dışında ciddi bütçeli takımlar var. Bu sezonun çok zorlu geçeceğini düşünüyorum. Avrupa Kupası'nda da büyük bütçeli takımlar var. Onların da Avrupa Ligi hayalleri var. Biz de hayali olan takımlar arasındayız. Burada olmaktan mutluyum. Yönetimimizden mutluyum. Yüksek hedeflerimiz var. Takım üç sene önce zor bir konumdan buralara geldi. Önümüzdeki sezonu da en iyi noktada bitirmek için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.