Eskişehir’den, havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Bayburt- Rize sınırında düşmüş ve uçaktakilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etmişti.

Uçağın düştüğü yere ulaşıldığı ve yaralı olduğu belirlenen uçaktaki pilotun hayatını kaybettiği, yaralı yolcunun arama kurtarma çalışmasının başladığı duyuruldu.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, düşen uçağın enkazına ulaşıldığını, ilk bilgiye göre pilotun hayatını kaybettiğini, beraberindeki kişinin ise yaşadığını açıkladı.

‘YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ’

Telefonla ulaşılan yolcu Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu söylemişti...

DÜNYA TURUNA ÇIKACAKTI

Kazada hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci 2008 yılından itibaren aktif uçuş yapıyordu. Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci’nin Rize’de yolcusu Hicran Kaya’yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı öğrenildi.

Pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu...

Ne olmuştu?

Sivrihisar'dan havalanıp Rize'ye giderken dün akşam saatlerinde kaza kırıma uğrayan uçağın içindeki iki kişiye ulaşma çalışmaları gece boyunca devam etmişti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Biz de ilk veriler Rize sınırları olduğu için yaklaşık 120 personelimiz ve gönüllü arama kurtarma ekipleriyle beraber sahadayız. Bulunabilme ihtimali olan yerleri tarıyoruz." açıklamasını yapmış ve ulaşan bilgilere göre uçaktaki iki kişinin yaralı olduğu belirtilmişti.