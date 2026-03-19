Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Süper Şimşek Taktik İHA Sistemi’nin Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen katıldığını duyurdu.

İncirlik’teki 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, muhtelif miktarda hava aracının teslimatının tamamlandığını açıkladı.

Başlangıçta bir hedef uçak olarak tasarlanan ancak geliştirme sürecinde kazandığı kamikaze ve elektronik harp yetenekleriyle çok yönlü bir platforma dönüşen Süper Şimşek, Türk havacılığının operasyonel kabiliyetini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

RADARLARA SAVAŞ UÇAĞI GİBİ GÖRÜNÜYOR

Teknik özellikleriyle sınıfında fark yaratan Süper Şimşek, 0,85 Mach hıza ulaşabilme ve 35.000 feet irtifada görev yapabilme yeteneğiyle taktik sahada yüksek esneklik sunuyor. Modüler yapısı sayesinde hem saldırı hem de savunma görevlerinde etkin rol oynayan sistem, özellikle radarlarda bir savaş uçağı gibi görünebilme kabiliyetiyle hava savunma sistemlerini aldatma ve baskılama görevlerinde stratejik bir avantaj sağlıyor. Platformun bünyesinde barındırdığı yapay zeka destekli sürü uçuş teknolojisi, birden fazla hedefe eş zamanlı müdahale edilmesine olanak tanıyor. İşte Hava Kuvvetleri envanterine giren Süper Şimşek'in özellikleri;

Kanat açıklığı: 1,75 m

Uzunluk: 4 m

Yükseklik: 0,75 m

Azami kalkış ağırlığı: 200 kg

Faydalı yük kapasitesi: 50 kg

Servis tavanı: 35.000 ft

Azami hız: 0,85 Mach

Havada kalış süresi: 80 dk

Link menzili: 150 km (LOS)

Operasyon menzili: 900 km