Küresel piyasaların dört gözle takip ettiği kritik ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 0, 4 olurken, yıllık bazda yüzde 3,4 açıklandı.

Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e gerilerken aylık yüzde 0,2'den yüzde 0,3'e çıktı.

"ENFLASYON KORKUSU ALTINI UÇURDU"

ABD'de çekridek enflasyonun yüksek gelmesi sonrası altın fiyatları sert yükseldi. Sözü yazarı Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, gelen enflasyon rakamlarının piyasaya etkisini değerlendirdi.

Aydoğmuş, mevcut tabloda altın fiyatlarının aşağı yönlü seyir sergilemesi gerektiğini belirtirken, yükselişin nedenini sıraladı.

Aydoğmuş çekirdek enflasyona dikkat çekerek, "ABD'de ağustos enflasyonu manşette beklentilere paralel geldi. TÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,4 arttı. Ancak bana göre verinin asıl önemli tarafı çekirdek enflasyon. Yıllık çekirdek enflasyon yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e gerilese de aylık artış yüzde 0,2'den yüzde 0,3'e yükseldi ve beklentiyi aştı.

Dolayısıyla yıllık rakamdaki sınırlı iyileşmeye rağmen, fiyatlama davranışının aylık bazda yeniden hızlanması Fed açısından rahatlatıcı bir tablo değil. Zaten piyasa da veriyi bu şekilde okudu; 16 Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 90'a kadar yükseldi.

Bu nedenle bugünkü veri, Fed'in faiz artırımına gitme ihtimalini belirgin biçimde güçlendirdi. Bana göre artık tartışılması gereken, Fed'in faiz artırıp artırmayacağından ziyade sonrasında nasıl bir patika çizeceği."" ifadelerini kullandı.

ALTIN SERT YÜKSELDİ

Altın fiyatlarına değinen Aydoğmuş, "Normal şartlarda bugünkü çekirdek enflasyon verisinin altını aşağı çekmesi gerekirdi. Altının buna rağmen yükselmesi, yatırımcının Fed'den çok enflasyonun kalıcılaşması ve jeopolitik risklerden korunma ihtiyacını fiyatladığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam rakamlarına vurgu yapan Aydoğmuş "Geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verileri, dün açıklanan ÜFE ve bugün gelen TÜFE ile çekirdek enflasyon verilerinin yanı sıra petrol fiyatlarının da küresel risk algısını bir üst seviyeye taşımasına rağmen altının haftayı 4.350 doların üzerinde kapatmaya hazırlanması oldukça önemli.

Bu görünüm, altında destek ve direnç seviyelerinin hâlâ güçlü olduğunu ve fiyatlamanın kendi iç dinamikleri açısından sağlıklı ilerlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarının geleceğine yönelik açıklama yapan Aydoğmuş, "Bugün açıklanan verilerle birlikte piyasanın yapması gereken fiyatlamanın önemli ölçüde gerçekleştiğini düşünüyorum. Dolayısıyla yeni ve güçlü bir negatif katalizör ortaya çıkmadığı sürece, altının önümüzdeki haftaya daha dirençli ve güçlü bir başlangıç yapma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz." dedi.