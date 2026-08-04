Kurbanlık alımları için Kars'ın köylerini gezen besici, satın aldığı erkek danaları kamyonla Kayseri'ye sevk etti. Sevkiyat sırasında çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan besici, ticarete mizahi bir bakış açısı getirdi.

Paylaşımda ilk karede kamyon kasasına dizilmiş deste deste 200 TL'lik banknotlar yer alırken, ikinci karede aynı kasaya yüklenen kurbanlık danalar görüldü. İki fotoğrafı "Bakış açısı meselesi.." notuyla paylaşan besici, kurbanlık hayvanların kendisi için taşıdığı ekonomik değeri esprili bir dille anlattı.

Kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşan paylaşım, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı paylaşımı mizahi bulurken, bazı yorumlarda "Kayserili zekâsı yine iş başında" ifadeleri kullanıldı.

2027 Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, besicinin esprili paylaşımı sosyal medya platformlarında en çok konuşulan içerikler arasında yer aldı.