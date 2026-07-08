Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yer alan Merkez Park'ta arkadaşlarıyla birlikte olduğu belirtilen 59 yaşındaki Hasan Yağcı, iddiaya göre dengesini kaybederek Seyhan Nehri'ne düştü. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EKİPLER TARAFINDAN SUDAN ÇIKARILDI
Olay yerine ulaşan emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Hasan Yağcı sudan çıkarıldı. Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, nehre düşen Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Hasan Yağcı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Acı haberi alarak hızla olay yerine gelen Hasan Yağcı'nın yakınları, karşılaştıkları manzara karşısında gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, büyük üzüntü yaşayan acılı aileyi sakinleştirmek ve teselli etmek için yoğun çaba sarf etti. Seyhan Nehri'nde yaşanan can kaybıyla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatıldı.