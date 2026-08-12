Türkiye'nin yol ve kullanım koşullarında en az arıza çıkaran ve bakım masrafı en düşük otomobiller belirlendi. Yükselen yedek parça fiyatları karşısında dayanıklılığıyla öne çıkan bu araçlar, sürücülerin işletim giderlerini doğrudan alt seviyeye çekiyor.

TÜRKİYE ŞARTLARINDA EN AZ ARIZA YAPAN ARAÇLAR HANGİLERİ?

Türkiye'nin zorlu yol ve iklim şartlarında uzun ömürlü mekanik yapılarıyla öne çıkan modeller şu şekilde:

Toyota Corolla (1.6 Benzin): Yüksek dayanıklılık, düşük arıza oranı ve bol yedek parça avantajı sunuyor.

Honda Civic (1.6 Benzin): Uzun motor ömrü, yüksek işçilik kalitesi ve sorunsuz sürüş sağlıyor.

Toyota Yaris (1.5 Hybrid): Şehir içi yakıt tasarrufu ve hibrit teknolojisiyle düşük arıza oranı yakalıyor.

Hyundai i20 (1.4 Benzin): Düşük bakım maliyeti ve kolay erişilebilir yedek parça ağıyla dikkat çekiyor.

Renault Clio (1.0 TCe): Turbo beslemeli yapısına rağmen yüksek motor dayanıklılığı ve yaygın servis ağı sunuyor.

Fiat Egea (1.4 Benzin): Türkiye şartlarına tam uyum, uygun parça fiyatları ve uzun ömürlü kullanım imkânı veriyor.

Volkswagen Polo (1.0 MPI): Sağlam mekanik altyapısı ve kaliteli malzeme yapısıyla az arıza veriyor.

Skoda Fabia (1.0 MPI): Sade motor mimarisi, geniş iç hacmi ve düşük arıza yüzdesiyle işletim maliyetini düşürüyor.

Dacia Sandero (1.0 SCe): Ekonomik yapısı, düşük bakım gideri ve yüksek fiyat-performans oranıyla öne çıkıyor.

BU MODELLERİN TERCİH EDİLMESİNDEKİ ANA ETKENLER NELERDİR?

Araç satın alma süreçlerinde satış fiyatı kadar periodik bakım giderleri ve kronik arıza riski de belirleyici oluyor. Listedeki otomobiller, basitleştirilmiş motor altyapıları, yüksek mekanik dayanıklılıkları ve yaygın yedek parça erişimleriyle sürücülerin sanayi ziyaretlerini minimuma indiriyor.