Türkiye’de emeklilik maaşları, bağlı olunan sigorta statüsüne göre hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlar genellikle daha düşük maaş alırken, memur statüsünden emekli olanlar daha yüksek aylıklara hak kazanıyor. Dünya Gazetesi’nden Özgür Erdursun’un köşe yazısına göre, yıllarca memur olarak çalışıp son yıllarda SSK ya da Bağ-Kur primi yatıran ve bu nedenle düşük emekli maaşı alan kişilerin, yeniden memur emeklisi olma imkânı var.
KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Bu imkândan herkes faydalanamıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyete girebilmek için:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Kamu haklarından mahrum olmamak
-Sağlık durumunun göreve uygun olması
-Memuriyete engel teşkil eden bir mahkûmiyetin bulunmaması
Bu şartları taşıyan kişiler, yeniden kamuya atanarak memur emeklisi olabiliyor. Özellikle doktor, öğretmen, mühendis gibi kamu kadrolarında görev alabilecek meslek gruplarına mensup olanlar için bu fırsat daha erişilebilir.
SSK EMEKLİLERİ İÇİN YOL HARİTASI
Erdursun’un yazısında yer alan bilgilere göre, SSK’dan yaşlılık aylığı alan kişiler aşağıdaki adımları izlemeli:
Özel sektörde bir gün bile olsa tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışarak emekli aylığını kestirmeli.
Ardından işten ayrılıp, emekli aylığını yeniden bağlatmadan 4/C statüsünde (memur) kamu görevine geçiş yapılmalı.
Kamuda en az 1261 gün (yaklaşık 3,5 yıl) çalıştıktan sonra memur emekliliği için SGK’ya başvuru yapılabilir.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE YAPMALI?
Bağ-Kur’dan emekli olanlar için süreç biraz farklı ilerliyor:
Emekli aylığını kestirmek için SGK’ya yazılı başvuru yapılmalı.
İsteğe bağlı olarak yeniden Bağ-Kur sigortalılığı başlatılmalı.
Aylık bağlanmadan kamuya memur olarak geçilmeli.
Kamuda 1261 gün tamamlandıktan sonra memur emekliliği talep edilebilir.
1261 GÜN KURALI NEDEN KRİTİK?
2829 sayılı Kanun’a göre, kişinin son 2520 gün içerisindeki hizmet süresinin 1261 günü hangi statüde geçtiyse, emekliliği o statüye göre bağlanıyor. Bu nedenle memur emekliliğine geçmek isteyen kişilerin bu süreyi eksiksiz tamamlaması şart.
DAHA YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALABİLİRSİNİZ
Bu süreci başarıyla tamamlayan kişiler, önceki SSK ya da Bağ-Kur emekli maaşlarını bırakarak memur emekliliğine geçiş yapabiliyor. Uzun vadede bu geçiş, özellikle düşük maaşla geçinen emekliler için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor.
ÖZETLE BİLMENİZ GEREKENLER:
Kimler faydalanabilir?: 657 sayılı Kanun’a göre memuriyete girebilecek meslek mensupları
Kaç gün çalışmak gerekiyor?: Son 2520 günün 1261 günü memur statüsünde olmalı
İzlenmesi gereken adımlar?: Emekli aylığı kestirilip özel sektör veya isteğe bağlı sigortalılık sonrası kamuya geçiş
Avantajı ne?: Memur statüsünden daha yüksek maaşla emekli olabilme fırsatı
Bu tür geçiş işlemleri, hem sosyal güvenlik hem de kamu personel mevzuatında ciddi teknik detaylar içeriyor. Hatalı başvurular ya da eksik süreler, hak kaybına neden olabilir. Bu nedenle adım atmadan önce SGK uzmanlarından profesyonel destek alınması tavsiye ediliyor.