Türkiye’de emeklilik maaşları, bağlı olunan sigorta statüsüne göre hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlar genellikle daha düşük maaş alırken, memur statüsünden emekli olanlar daha yüksek aylıklara hak kazanıyor. Dünya Gazetesi’nden Özgür Erdursun’un köşe yazısına göre, yıllarca memur olarak çalışıp son yıllarda SSK ya da Bağ-Kur primi yatıran ve bu nedenle düşük emekli maaşı alan kişilerin, yeniden memur emeklisi olma imkânı var.

K İ MLER YARARLANAB İ L İ YOR?

Bu imkândan herkes faydalanamıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyete girebilmek için:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Sağlık durumunun göreve uygun olması

-Memuriyete engel teşkil eden bir mahkûmiyetin bulunmaması

Bu şartları taşıyan kişiler, yeniden kamuya atanarak memur emeklisi olabiliyor. Özellikle doktor, öğretmen, mühendis gibi kamu kadrolarında görev alabilecek meslek gruplarına mensup olanlar için bu fırsat daha erişilebilir.

SSK EMEKL İ LER İ İ Ç İ N YOL HAR İ TASI

Erdursun’un yazısında yer alan bilgilere göre, SSK’dan yaşlılık aylığı alan kişiler aşağıdaki adımları izlemeli:

Özel sektörde bir gün bile olsa tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışarak emekli aylığını kestirmeli.

Ardından işten ayrılıp, emekli aylığını yeniden bağlatmadan 4/C statüsünde (memur) kamu görevine geçiş yapılmalı.

Kamuda en az 1261 gün (yaklaşık 3,5 yıl) çalıştıktan sonra memur emekliliği için SGK’ya başvuru yapılabilir.

BA Ğ -KUR EMEKL İ LER İ NE YAPMALI?

Bağ-Kur’dan emekli olanlar için süreç biraz farklı ilerliyor:

Emekli aylığını kestirmek için SGK’ya yazılı başvuru yapılmalı.

İsteğe bağlı olarak yeniden Bağ-Kur sigortalılığı başlatılmalı.

Aylık bağlanmadan kamuya memur olarak geçilmeli.

Kamuda 1261 gün tamamlandıktan sonra memur emekliliği talep edilebilir.

1261 G Ü N KURALI NEDEN KR İ T İ K?

2829 sayılı Kanun’a göre, kişinin son 2520 gün içerisindeki hizmet süresinin 1261 günü hangi statüde geçtiyse, emekliliği o statüye göre bağlanıyor. Bu nedenle memur emekliliğine geçmek isteyen kişilerin bu süreyi eksiksiz tamamlaması şart.

DAHA Y Ü KSEK EMEKL İ MAA Ş I ALAB İ L İ RS İ N İ Z

Bu süreci başarıyla tamamlayan kişiler, önceki SSK ya da Bağ-Kur emekli maaşlarını bırakarak memur emekliliğine geçiş yapabiliyor. Uzun vadede bu geçiş, özellikle düşük maaşla geçinen emekliler için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor.

Ö ZETLE B İ LMEN İ Z GEREKENLER:

Kimler faydalanabilir?: 657 sayılı Kanun’a göre memuriyete girebilecek meslek mensupları

Kaç gün çalışmak gerekiyor?: Son 2520 günün 1261 günü memur statüsünde olmalı

İzlenmesi gereken adımlar?: Emekli aylığı kestirilip özel sektör veya isteğe bağlı sigortalılık sonrası kamuya geçiş

Avantajı ne?: Memur statüsünden daha yüksek maaşla emekli olabilme fırsatı

Bu tür geçiş işlemleri, hem sosyal güvenlik hem de kamu personel mevzuatında ciddi teknik detaylar içeriyor. Hatalı başvurular ya da eksik süreler, hak kaybına neden olabilir. Bu nedenle adım atmadan önce SGK uzmanlarından profesyonel destek alınması tavsiye ediliyor.