Zekâ; analitik düşünme, problem çözme ve kavramlar arası ilişki kurma yeteneğini kapsayan karmaşık bir beceridir.

Geleneksel IQ testleriyle ölçülse de, bazı sözel ifadeler bilişsel sınırlılıklara işaret edebilir. 5 cümleyi sıklıkla kullanan kişilerin düşük IQ düzeyine sahip olabileceğini öne sürüyor...

“Ne istediğimi bilmiyorum”

Kendi ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemede güçlük çeken bireyler, net bir vizyon oluşturmakta zorlanır ve sürekli kararsızlık yaşar.

“Başarılı olmam imkansız”

Gerçek potansiyelini keşfetmeden pes edenlerde görülür; strateji ve yaratıcı düşünmeden yoksun bu tutum, kişisel gelişimi engeller.

“Benim hatam değildi”

Hatalarını kabullenmeyen ve öğrenme fırsatlarını geri çeviren bireyler, hem duygusal olgunluk hem de entelektüel tevazu eksikliği sergiler.

“Geleceğim bana bağlı değil”

Kaderin dış güçlerce belirlendiği fikrini benimseyenlerde, sorumluluk almaktan kaçınma ve planlama yeteneğinde zayıflama görülebilir.

“Geleceğe dair hiçbir planım yok”

Uzun vadeli hedeflerden yoksun bu kişiler, anlık tepkilere dayalı seçimler yaparak belirsizlik döngüsüne hapsolur. Ph.D. Jeremy E. Sherman, geleceğe dair hiçbir planım yok” gibi klişe ifadelerin “alışılmış, düşünülmeden söylenen kelime tuzakları” olduğunu ve bunların bilişsel yükü artırmak yerine azaltarak “zihinsel tembelliğe” işaret ettiğini belirtiyor.