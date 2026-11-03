ANKETLERDEKİ ÜÇ FARKLI SENARYO NEYİ İŞARET EDİYOR?

Piyasa anketleri, ekim ayı tüketici fiyat endeksine ve buna bağlı olarak dört aylık kesinleşecek zam oranlarına ilişkin üç ayrı tahmin ortaya koydu:

Piyasa Katılımcıları Anketi: Ekim ayı TÜFE artışının yüzde 2,11 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 4 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7,80'e, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0,75 enflasyon farkıyla yüzde 5,79 seviyesine ulaşacak.

AA Finans Anketi: Ekonomistlerin yüzde 2,20'lik ekim enflasyonu beklentisi doğrultusunda 4 aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 7,89, memur ve emeklilerinde ise yüzde 0,83 fark ilavesiyle yüzde 5,87 olarak gerçekleşecek.

Finansal Kurumlar Birliği Anketi: Ekim ayı için öngörülen yüzde 2,09'luk enflasyon oranına göre 4 aylık dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,78, memurlar için ise yüzde 0,73 enflasyon farkıyla yüzde 5,77 zam oranı ortaya çıkacak.