Emekli ve memur maaşlarına ocak ayında yapılacak artış oranını belirleyecek altı kritik veriden dördüncüsü olan ekim ayı enflasyonu için geri sayım tamamlanırken, özellikle taban aylık alan düşük gelirli hak sahipleri için refah payı, seyyanen zam ve doğrudan nakit destek modelleri gündeme alındı. Yılın ikinci yarısına ait üç aylık dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5,57'lik artış kesinleşirken, ekim ayı verisinin ardından zam oranının nihai tablosu büyük ölçüde şekillenecek.
ANKETLERDEKİ ÜÇ FARKLI SENARYO NEYİ İŞARET EDİYOR?
Piyasa anketleri, ekim ayı tüketici fiyat endeksine ve buna bağlı olarak dört aylık kesinleşecek zam oranlarına ilişkin üç ayrı tahmin ortaya koydu:
Piyasa Katılımcıları Anketi: Ekim ayı TÜFE artışının yüzde 2,11 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 4 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7,80'e, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0,75 enflasyon farkıyla yüzde 5,79 seviyesine ulaşacak.
AA Finans Anketi: Ekonomistlerin yüzde 2,20'lik ekim enflasyonu beklentisi doğrultusunda 4 aylık artış SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 7,89, memur ve emeklilerinde ise yüzde 0,83 fark ilavesiyle yüzde 5,87 olarak gerçekleşecek.
Finansal Kurumlar Birliği Anketi: Ekim ayı için öngörülen yüzde 2,09'luk enflasyon oranına göre 4 aylık dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,78, memurlar için ise yüzde 0,73 enflasyon farkıyla yüzde 5,77 zam oranı ortaya çıkacak.
Söz konusu anket verileri doğrultusunda altı aylık dönemin tamamlanmasıyla ocak zammının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10,08 ile yüzde 10,45, memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 8,02 ile yüzde 8,39 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.
EN DÜŞÜK AYLIĞA MASADAKİ İKİ FORMÜL NASIL UYGULANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlığı sürdürülen ek iyileştirme paketinde iki temel alternatif masada bulunuyor. İlk formülü oluşturan refah payı uygulamasının devreye girmesi durumunda, anket tahminleriyle yüzde 8 ila 10 bandında öngörülen zam oranlarının yukarı çekilmesi hedefleniyor.
İkinci alternatif olan seyyanen zam modelinde ise emeklilerin kök maaşlarına önce dönem zammı yansıtılacak, ardından belirlenen maktu tutar doğrudan aylıklara eklenecek. Her iki düzenlemenin de özellikle geliri taban seviyede kalan düşük maaşlı emeklilere daha yüksek oranda yansıtılması planlanıyor.
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REFAH PAYI SENARYOLARINDA ZAM ORANLARI
Gündemdeki refah payı artış modellerine göre maaşlara yansıyabilecek muhtemel oranlar şu şekilde hesaplanıyor:
5 Puanlık İlave: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15'e, memur emeklilerinin artışı yüzde 13'e yükselecek.
10 Puanlık İlave: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 20, memur emeklilerinin geliri ise yüzde 18 oranında artış gösterecek.
15 Puanlık İlave: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak artışı yüzde 25'e, memur emeklileri için yüzde 23'e ulaşacak.
KİRA VE YAKIT İÇİN NAKİT DESTEK DÖNEMİ
Ek iyileştirme düzenlemelerinin yanı sıra, en düşük emekli maaşı alan kesime yönelik tamamlayıcı sosyal yardım modelleri de çalışma kapsamına dahil edildi. Taban aylık alan hak sahiplerine kira, yakıt ve gıda gibi temel gider kalemleri için doğrudan nakit ödeme yapılması üzerinde duruluyor. Dar gelirli emeklilerin bütçesini desteklemeyi amaçlayan bu çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.
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