Sosyal medyada İstanbul'da kaydedildiği belirtilen kaza görüntüleri, kısa sürede viral oldu. Görüntülerde şeridinde seyretmekte olan motosiklet sürücüsünün önüne motosikletli iki kişi direksiyon kırıyor. Ardından yerde kalan arkadan gelen sürücünün ayağı, motosikletinin altında kalıyor.

"AMA SİNYAL VERMİŞTİM"

Acıyla kıvranan sürücü, kazaya sebebiyet veren kişilere "Abi ayağım motosikletin altında kaldı, yardım etsenize" diye feryat ediyor. Ancak yanına gelen kişilerden motosikleti kullanan "Ama sinyal vermiştim" şeklindeki cevabıyla bir de üste çıkmaya çalışıyor...

"YARDIM EDİN AĞABEY, MANYAK BUNLAR"

Diyalog hiçbir sonuca varmadan uzayıp giderken, kazaya sebebiyet veren ikili hiçbir şekilde motosikletin altında kalan sürücüye yardım etmedi. Motosikletlinin "Yardım edin ağabey, manyak bunlar" şeklindeki feryadının ardından olayı uzaklardan görerek gelen bir kişi ise ayağı motosikletin altında kalan sürücüyü kurtarıyor.