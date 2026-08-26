Petrol fiyatları, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı üzerinden deniz taşımacılığını yeniden başlatmayı amaçlayan "geçici bir çerçeve" üzerinde görüşmeler yapması üzerine düşüşünü üçüncü güne taşıdı.

ABD'nin saldırıları azaltacağı ve Orta Doğu'ya savaş sebebiyle geri çağırdığı diplomatlarını yeniden konuşlandıracağı haberleri 3 gündür yaşanan düşüşün temelini hazırladı.

İran ve Umman dışişleri bakanlıklarından yapılan basın açıklamasında, Tahran ve Muskat’ın “geçici bir deniz koridoru”nun oluşturulmasını ve “mayınların temizlenmesini” kolaylaştıracak ortak bir proje için “aşamalı bir çerçeve”yi görüştükleri belirtildi.

Yarı resmi Tasnim haber ajansı ise İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'ye dayandırdığı haberinde, tarafların hayati su yolundan sevkiyat için "30 ila 60 gün içinde yeni bir kalıcı rota müzakere etmek" üzere görüşmeler yapacağını aktardı.

Açıklamada, yetkililerin “Boğaz’ın gelecekteki idaresi konusunda anlaşmaya varmak amacıyla” görüşmelere devam edecekleri de eklendi.

BRENT PETROL GERİLİYOR

Brent petrol bu hafta yaşadığı yaklaşık yüzde 8'lik gerilemeyle varil başına 85 doların altında işlem gördü.

Ham petrol fiyatları, diplomatik çabaların ivme kazanması ve yeniden askeri tırmanma tehdidinin zayıflamasıyla bu hafta geriledi.

Washington'ın Tahran'a yönelik son yaptırımları, OPEC üyesinin en büyük ham petrol alıcısı olan Çin de dahil olmak üzere ticari ortaklara yönelik daha sert tedbirlerin gerisinde kaldı.

Basra Körfezi'nden gelen arzı kısıtlayan ABD-İran çatışması 6 aylık sınıra yaklaşırken, vadeli işlem kontratları bu yıl halen yüzde 40'tan fazla artış göstermiş durumda.

Bloomberg'e konuşan BOK Financial Securities Inc. Ticaretten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dennis Kissler, "Ham petrolün artık daha erken bir barış anlaşmasını fiyatlamaya başladığı görülüyor. Boğazdan hâlen bir miktar petrolün geçmesiyle birlikte, her iki taraf da bir çıkış yolu ararken İran ve ABD'nin yeni bir gerilimi azaltma durumunda olma olasılığı daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DEN SALDIRILARI AZALTMA SİNYALİ

New York Times'ın haberine göre ABD, savaş öncesinde ve sırasında tahliye edilen Orta Doğu büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlanıyor.

Bununla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'a yakın Axios'un haberine göre İran'a saldırıları şimdilik bitireceklerini, yerine ekonomik yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Rubio, İran'ın saldırıları sürdürmesi halinden misilleme yapacaklarını vurguladı, ancak hedefin ekonomik bir savaş olduğunu belirtti.

Diğer yandan Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı, İran'a gerçekleştirdiği bir günlük ziyareti tamamlarken, İran basını ziyaretin değerli sonuçlar verdiğini bildirdi.

Piyasa tarafında ise Bloomberg tarafından görülen bir belgeye göre Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 4,2 milyon varil arttığını raporladı.

Çarşamba günü açıklanacak resmi verilerle doğrulanması halinde bu gelişme, stoklardaki üst üste dördüncü haftalık artışa işaret edecek.