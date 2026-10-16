Alüminyum folyonun hafif ve hassas yapısı, en küçük temasta bile buruşmasına veya yer değiştirmesine neden olur. Bu pratik özellikten faydalanarak evinizdeki fare trafiğini adım adım haritalandırabilirsiniz:

Stratejik Noktaları Belirleyin: Küçük folyo parçalarını duvar diplerine, mobilya arkalarına, kapı eşiklerine ve boru çevrelerine yerleştirin.

Gece Boyunca Müdahale Etmeyin: Yöntemi uyguladığınız alanı gece boyunca kullanmamaya çalışın ve odadaki hava akımını minimuma indirin.

Sabah Kontrol Edin: Folyolarda oluşan buruşma, yırtılma veya kaymaları inceleyerek farelerin kullandığı ana güzergahı tespit edin.

Şüpheli bölgelerde folyoların yerini değiştirip birkaç gece üst üste gözlem yaparak farelerin eve tam olarak nereden girdiğini kolayca bulabilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.