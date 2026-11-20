İnşaat uzmanları ve mimarlar, ev duvarlarındaki nem ve küf sorunlarının kaynağını belirlemek için duvara 48 saat boyunca alüminyum folyo yapıştırılması yöntemini paylaştı. Buhar bariyeri görevi gören bu uygulama, rutubetin iç mekan havasından mı yoksa duvar içindeki su sızıntısından mı kaynaklandığını ortaya çıkarıyor.

DUVARA ALÜMİNYUM FOLYO NASIL UYGULANIR?

İspanyol basınında yer alan ve aralarında mimar Maximo Caballero'nun da bulunduğu uzmanların aktardığı yönteme göre, test için yaklaşık 20x20 santimetre boyutlarında bir alüminyum folyo parçası kullanılıyor. Folyonun duvardaki lekeli veya şüpheli bölgeye yerleştirilerek hava almayacak şekilde kenarlarından bantla sıkıca sabitlenmesi gerekiyor. Uygulamanın ardından sonucun netleşmesi için 24 ile 48 saat arasında bekleniyor.

BUHAR BARİYERİ ETKİSİYLE NEM TESTİ YAPILIYOR

Bilimsel temele dayanan bu yöntemde alüminyum folyo, hava hareketini kesen ve buharlaşmayı yavaşlatan geçirimsiz bir buhar bariyeri işlevi görüyor. Duvarlardaki boya soyulması, sıradan nem ve küf izleri dışarıdan bakıldığında birbirine benzediği için sorunun kaynağını ayırt etmek zorlaşıyor. 48 saatlik bekleme süresinin sonunda folyonun hangi yüzeyinde ıslaklık oluştuğu incelenerek kesin sonuca ulaşılıyor.

ÖN YÜZEYDEKİ SU DAMLALARI NE ANLAMA GELİYOR?

Test süresinin sonunda su damlacıkları veya nem tabakası folyonun odaya bakan ön yüzünde oluşuyorsa, sorunun oda içindeki havadan kaynaklandığı anlaşılıyor. Havadaki su buharının soğuk folyo yüzeyiyle temas ederek sıvı hale geçmesi yoğuşma olarak tanımlanıyor. Bu durum, duvar içinde bir sızıntı bulunmadığını ve mekanın havalandırma ile nem dengesinin düzenlenmesi gerektiğini gösteriyor.

ARKA YÜZEYDEKİ NEM TESİSAT SORUNUNA İŞARET EDİYOR

Nem ve ıslaklık doğrudan duvarla temas eden iç kısımda tespit edildiğinde ise tablo tamamen değişiyor. Folyonun arka yüzeyindeki bu birikim, rutubetin odadaki havadan değil doğrudan duvarın iç yapısından geldiğini kanıtlıyor. Uzmanlar bu durumun kılcal nem yükselmesi, duvar içindeki su borularında patlak veya binanın dış cephesinden kaynaklanan su sızıntısına işaret ettiğini belirtiyor.

CİDDİ YAPISAL SORUNLARDA UZMAN DESTEĞİ GEREKİYOR

Zamanında müdahale edilmeyen rutubet, hem bina yapısına zarar veriyor hem de solunum yolu başta olmak üzere sağlık riskleri oluşturuyor. Alüminyum folyo testi, sorunun kaynağını ön aşamada tespit ederek yanlış müdahalelerin önüne geçilmesini sağlıyor. Duvar içi sızıntı tespit edilen durumlarda ise kalıcı onarım için teknik uzmanlara başvurulması gerektiği ifade ediliyor.