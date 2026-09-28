Duvarlarda oluşan nem ve küf, özellikle havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda sık karşılaşılan sorunlar arasında bulunuyor. Evde uygulanabilecek alüminyum folyo yöntemi ise duvardaki ıslaklığın kaynağını ayırt etmeye yardımcı olan basit bir kontrol yöntemi olarak kullanılıyor.

ALÜMİNYUM FOLYO DUVARA NASIL UYGULANIYOR?

Yöntemde küçük bir alüminyum folyo parçası, nemli lekenin bulunduğu veya su sızıntısından şüphelenilen duvarın üzerine kenarlarından hava almayacak şekilde sabitleniyor. Folyo yaklaşık 48 saat boyunca aynı noktada bırakılıyor. Sürenin sonunda folyo çıkarılarak hem duvara temas eden yüzey hem de odaya bakan taraf kontrol ediliyor. Oluşan nemin bulunduğu taraf, sorunun kaynağını anlamak için bir işaret olarak değerlendiriliyor.

48 SAAT SONRA NEYE BAKILMALI?

Folyonun duvara bakan yüzeyinde nem veya su damlacıkları görülmesi, nemin duvar tarafından geldiğine işaret edebilir. Bunun su sızıntısı, dışarıdan su girişi veya zeminden yükselen nem gibi nedenleri bulunabilir. Folyonun odanın içine bakan yüzeyinde yoğuşma oluşması ise iç ortam havasındaki nemin soğuk yüzeyde yoğunlaştığını gösterebilir. Bu yöntem sorunun kesin nedenini tek başına belirlemese de nemin kaynağı hakkında ilk kontrolün yapılmasına yardımcı olabilir.

EVDE NEM OLUŞUMU NASIL AZALTILABİLİR?

İç ortamda oluşan nemin azaltılması için düzenli havalandırma önem taşıyor. Evin günde yaklaşık 15 ila 20 dakika havalandırılması ve mümkün olduğunda karşılıklı pencere veya kapılar açılarak hava akışı oluşturulması öneriliyor. Banyo ve bodrum gibi hava dolaşımının sınırlı olduğu alanlarda nem alma cihazlarından yararlanılabiliyor. Bu cihazlar havadaki fazla su buharının azaltılmasına yardımcı oluyor.

NEMLİ LEKELERİN ÜZERİ KAPATILMAMALI

Duvarlardaki nemli bölgelerin mobilya veya farklı malzemelerle kapatılması, hava dolaşımını azaltarak yüzeyin kurumasını zorlaştırabiliyor. Bu nedenle nem görülen bölgelerin açık bırakılması ve sorunun kaynağının belirlenmesi gerekiyor.

Nem sürekli tekrarlıyorsa veya duvarda belirgin su sızıntısı bulunuyorsa alüminyum folyo testi yalnızca ilk gözlem olarak kullanılabilir. Kalıcı çözüm için nemin oluşmasına neden olan su girişi, tesisat sorunu veya yoğuşma kaynağının belirlenmesi gerekiyor.