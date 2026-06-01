Fransa'nın Metz kentindeki Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ve çağdaş sanat dünyasının en çok konuşulan eserlerinden biri olan "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı.

Olay, müzede görevli bir güvenlik görevlisinin eserde yer alan muzun yerinde olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Müze yönetimi tarafından yapılan açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler hakkında "hırsızlık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Yetkililer ayrıca, sanat eserinin bir parçası olan muzun kısa süre içerisinde yenisiyle değiştirildiğini ve eserin yeniden ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu ifade etti.

"KOMEDİ"



İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği eser, Art Basel'in Miami'de düzenlediği sanat fuarında satışa çıkarılmıştı.

Sanatçının yaptığı bu üç eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlendiği açıklanmıştı.

"ALTIN KLOZETİ" ÇALINMIŞTI



İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, hiciv ağırlıklı heykel ve enstalasyon çalışmalarıyla tanınıyor.

Sanatçının 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykel, 2019'da İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı.