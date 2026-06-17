

Fransa'da hayatını kaybeden bir koleksiyoncunun evinde bulunan 1000'den fazla antik altın sikke, Paris'te düzenlenen açık artırmada yaklaşık 3,5 milyon dolara satıldı. Yıllarca duvardaki gizli bir bölmede saklanan koleksiyon, uzmanları şaşkına çevirdi.

Hazinenin sahibi olan Paul Nars, Fransa'nın güneybatısındaki bir köyde sakin bir yaşam sürüyordu. Nümismatik tutkusu yakın çevresi dışında pek bilinmiyordu. Nars'ın huzurevine taşınmasının ardından evi inceleyen noter, bir tablonun arkasında özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme keşfetti.

Bölmede çok sayıda altın sikkenin yanı sıra, 20 franklık 172 altın sikke içeren 10 ayrı paket bulundu. Uzmanlar, koleksiyonun neden bu şekilde saklandığına dair kesin bir açıklama yapamıyor.

2 BİN YILLIK TARİHİ KAPSAYAN KOLEKSİYON

Uzman Thierry Parsi'ye göre koleksiyon, yaklaşık 2 bin yıllık sikke tarihini gözler önüne seriyor. En eski parçalar, MÖ 336-323 yılları arasında basılan Makedonya Krallığı sikkelerinden oluşuyor. Koleksiyonda ayrıca XIV. Louis, XV. Louis ve XVI. Louis dönemlerine ait nadir Fransız kraliyet sikkeleri de yer alıyor.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE SATILDI

Paris'teki müzayede öncesinde koleksiyonun yaklaşık 2 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyordu. Ancak yoğun ilgi nedeniyle satış fiyatı 3 milyon euronun üzerine çıktı. Böylece tarihi koleksiyon, yaklaşık 3,5 milyon dolarlık satış rakamıyla beklentileri geride bıraktı.