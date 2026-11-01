Kış mevsiminde iç mekân sıcaklığı ile bina dış cephesi arasındaki yüksek ısı farkı, yalıtımı zayıf duvar yüzeylerinde nem yoğuşmasına neden oluyor. Duvarlarda biriken su buharı zamanla gri ve siyah küf lekelerinin yayılmasına, aynı zamanda yaşam alanlarında kalıcı bir rutubet kokusunun yerleşmesine zemin hazırlıyor. Duvar boyasını kazımadan veya kimyasal içerikli ağır boya uygulamalarına başvurmadan ortamdaki nem dengesini sağlayan pratik nem tutucu sistemler, bu sorunun kontrol altına alınmasında öne çıkıyor.

KIŞ MEVSİMİNDE SOĞUK DUVARLARDA NEM VE KÜF OLUŞUMU

Özellikle kuzey ve dış cepheye bakan odalarda hava sirkülasyonunun yetersiz kalması, duvar yüzeylerinin soğumasına yol açıyor. Ev içerisindeki nefes alıp verme, yemek pişirme veya çamaşır kurutma gibi faaliyetlerden kaynaklanan ortam buharı, en soğuk noktalarda yoğuşarak duvar zeminine yapışıyor. Bu ortam, küf mantarlarının hızla üremesi için uygun nem eşiğini oluşturuyor. Boyanın kabarmasına ve dökülmesine yol açan bu durum, aynı zamanda iç ortam hava kalitesini de olumsuz yönde etkiliyor.

TEBEŞİR VE KAYA TUZUNUN ETKİ MEKANİZMASI

Geliştirilen uygulama, iki farklı maddenin nem çekme ve higroskopik özelliklerini bir araya getiriyor. Okul tebeşirlerinin ana hammaddesi olan yüksek gözenekli kalsiyum karbonat yapısı, oda içerisindeki mikroskobik su buharını hızla bünyesine çekerek ortam havasındaki fazlalığı hapsediyor.

Sistemin diğer bileşeni olan iri taneli kaya tuzu ise bulunduğu çevredeki bağıl nem oranını belirgin biçimde aşağı çekiyor. Ortam neminin düşmesiyle birlikte duvar yüzeyindeki ıslaklık dengeleniyor ve küf mantarlarının tutunup çoğalabileceği nemli zemin tamamen ortadan kaldırılıyor.

DUVAR BOYASINI KORUYARAK UYGULAMA ADIMLARI

Duvar yüzeyine herhangi bir mekanik kazıma işlemi yapmadan uygulanan yöntem şu adımlardan oluşuyor:

Hava geçirgenliği yüksek bir tül çorap, bez torba veya kumaş kese temin ediliyor.

Torbanın içerisine bol miktarda iri taneli doğal kaya tuzu yerleştiriliyor.

Tuzun içerisine 4 ila 5 adet beyaz okul tebeşiri eklenerek kese sıkıca kapatılıyor.

Hazırlanan nem tuzağı, küflenmenin ve rutubetin en yoğun görüldüğü duvar köşesine asılıyor.

Havadaki buharı düzenli olarak emen bu yapı, duvar zeminindeki boyanın zarar görmesini engellerken küf kokusunun da ortamdan arındırılmasını sağlıyor.