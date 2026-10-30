Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında, arsaya kaçan topunu almak isteyen 16 yaşındaki Abdulkadir K. ağır yaralandı. Sokakta top oynayan Abdulkadir K., topunu almak için duvardan atlamaya çalıştı. Duvarın üzerindeki dikenli tellerin karnına saplanması sonucu ağır yaralanan çocuk için ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdulkadir K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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