Belçika'nın Dendermonde kentinde eski bir binanın tadilatını yapan işçiler, bodrum duvarına gizlenmiş 9 milyon euro değerinde altın buldu. Boru döşeme çalışması sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan dev servet, yetkilileri harekete geçirerek bölgede geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

BORU DÖŞERKEN TESADÜFEN BULDULAR

Sint-Gillis-Dendermonde bölgesinde sosyal yardım kuruluşı CAW'a ait eski binanın yıkım ve tadilat işlerini yürüten inşaat ekibi, kanalizasyon borusu döşemek için bodrum katının duvarını yıktı. Duvarın içindeki gizli bölmeye yerleştirilmiş bir sandık bulan işçiler, kapağı açtıklarında çok sayıda altın külçe ve tarihi sikkeyle karşılaştı. Durumun bina yönetimine ve emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine şantiyeye polis ekipleri sevk edildi.

SAVCILIK VE POLİS DEV SERVETE ELE KOYDU

Olay yerine gelen emniyet mensupları, piyasa değeri yaklaşık 9 milyon euro olarak hesaplanan külçe ve sikkeleri güvenlik gerekçesiyle yüksek güvenlikli bir adrese taşıdı. Doğu Flandre Savcılığı; altınların kime ait olduğunu, duvara ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve kaynağının yasal olup olmadığını tespit etmek amacıyla adli inceleme başlattı.

HAZİNE AVCILARI BÖLGEYE AKIN ETTİ

Altınların nihai mülkiyetinin kime devredileceği henüz belirsizliğini korurken, bulguyu ortaya çıkaran inşaat çalışanları yasal pay talebinde bulundu. Dev hazinenin basına yansımasının ardından, bölgede benzer gizli birikintiler bulma umuduyla çok sayıda vatandaş şantiye çevresine akın etti.