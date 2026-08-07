ABD’nin Wisconsin eyaletinde 1920 yılında inşa edilmiş bir eve taşınan Thiemer ailesi, alçıpan (drywall) bir duvarın arkasına gizlenmiş üçüncü kat tavan arasını ve bu kata çıkan merdiveni ortaya çıkardı.

Carol ve Tracy Thiemer çifti, üç çocuklarıyla birlikte 2022 yılında satın aldıkları mülke taşındıktan birkaç gün sonra, iç duvardaki kaplamanın altında bir kapı kasasının hatlarını fark etti. Aynı zamanda binanın dış cephesindeki çatı hacmi ve üst pencereler ile iç mekan planı arasındaki uyumsuzluk, üst katta kapalı bir alanın varlığına işaret etti.

3 YIL SONRA MÜDAHALE EDİLDİ

Şüphelendikleri duvarı 10 Ocak 2026 tarihinde açmaya karar veren aile, alçıpan paneli yıkarak arkasındaki alana ulaştı. Yapılan müdahalede taşıyıcı nitelikte olmayan hafif panelin arkasından üst kata çıkan ahşap bir merdiven çıktı.

Merdivenin ulaştığı üçüncü kat tavan arasında yapılan incelemelerde şu unsurlar tespit edildi: Ahşap çatılı ve yüksek tavanlı geniş bir kullanım alanı, dışarıya bakan pencereler, çalışır durumda elektrik tesisatı ve duvar anahtarı, tavanda asılı eski bir avize, çekilmiş su tesisatı noktası.

Mekanda haşere ya da yapısal bozulma izine rastlanmazken, alanın yıllar süren terk edilmişlik nedeniyle yoğun tozla kaplı olduğu görüldü. Kullanılan alçıpan malzemenin 20. yüzyılın ortalarından itibaren yaygınlaşması nedeniyle, erişimin orijinal inşaat tarihinden onlarca yıl sonra kapatıldığı değerlendiriliyor. Katın kapatılma gerekçesine ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Carol Thiemer’in TikTok platformundaki hesabından paylaştığı duvarın yıkılma anı ve tavan arası görüntüleri 3,9 milyonun üzerinde izlenme ve 300 binden fazla beğeni aldı.

Mevcut durumda aile, alanın erişimini kolaylaştırmak amacıyla merdiven girişine yeni bir kapı monte etti. Tesisatı hazır bulunan katın, bütçe doğrultusunda öncelikle çocuk oyun alanı, ilerleyen süreçte ise banyo barındıran bir yaşam alanına dönüştürülmesi planlanıyor.