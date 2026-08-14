Belçika’nın Doğu Flandre bölgesindeki Sint-Gillis-Dendermonde kasabasında bulunan tarihi Brouwershuis bira fabrikasında yürütülen yenileme çalışmaları, büyük bir servetin ortaya çıkmasını sağladı. Yerel bir sosyal yardım kuruluşu bünyesinde binada boru döşeme çalışması yapan inşaat işçileri, bodrum katındaki duvarın arkasına gömülmüş çelik bir kasayla karşılaştı.

BULUNAN ALTINLAR GÜVENLİ BÖLGEYE NAKLEDİLDİ

Belçika basın organı RTL'de yer alan bilgilere göre; açılan kasanın içerisinden altın madeni paralar, işlenmemiş parça altınlar ve seri numaralı küçük altın barlar çıktı. Toplam değerinin 9 milyon euronun üzerinde olduğu hesaplanan serveti gören işçiler, durumu vakit kaybetmeden yetkililere aktardı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı. Kasanın ne zamandır duvarda saklandığı henüz belirlenemezken, bulunan altınlar güvenlik önlemleri altında Brüksel’deki yüksek güvenlikli bir tesise götürüldü.

DEV SERVETİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Doğu Flandre Savcılığı, kasanın ve içindeki servetin herhangi bir suç organizasyonuyla bağlantılı olup olmadığını tespit etmek amacıyla adli inceleme başlattı. Yapılacak araştırmalar sonucunda bir suç unsuruna rastlanmazsa, altınların kime ait olduğu sivil hukuk hükümleri çerçevesinde netleştirilecek.

Binanın sahibi konumundaki CAW Oost-Vlaanderen adlı sosyal yardım kuruluşunun direktörü Geert Hillaert, sürecin yasal prosedürlere uygun şekilde takip edildiğini bildirdi. Hillaert, yasal incelemelerin tamamlanmasının ardından kaynağın kendilerine devredilmesi durumunda, elde edilecek geliri evsizlere yönelik yardım projelerinde kullanmayı planladıklarını açıkladı.

Binadaki restorasyon faaliyetleri ise güvenlik önlemlerinin ardından yeniden başladı.