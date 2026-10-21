ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Evanston kentinde 1899 yapımı tarihi bir evi satın alan Kate Pearce ve eşi Bill Pearce, mutfak tadilatı sırasında evlerinin duvarında 112 yıllık açılmamış bir mektup buldu.

2022 yılının Ocak ayında satın aldıkları Queen Anne mimari tarzındaki evde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında tesisata ulaşmak için gömme bir yapıyı söken çift, duvar boşluğunda tozlu ve üzerinde dört adet yabancı pul bulunan bir zarfla karşılaştı.

BİR ASIRDAN FAZLA SÜREDİR AÇILMADI

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görseller aracılığıyla takipçiler tarafından incelenen mektubun İsveççe olduğu tespit edildi. 1914 yılına ait olduğu belirlenen mektubun, İsveç'teki bir anne tarafından Else adındaki kızına yazıldığı; içerikte günlük yaşamdan haberler ile babasının sağlık sorunlarına dair bilgilerin yer aldığı anlaşıldı.

Yapılan detaylı incelemede zarfın üzerindeki alıcı adresinin, tadilatın yapıldığı bina yerine komşu eve ait olduğu fark edildi. Bu durumun, mektubun neden teslim edilmediği ve bir asırdan fazla süredir açılmadan kaldığına dair açıklama getirdiği belirtildi.

BULUNDUĞU YERDE SERGİLENECEK

Evin tarihi dokusunu korumak istediklerini belirten ev sahibi Pearce, 100 yıldan uzun süredir muhafaza edilen mektubu başka bir yere taşımak yerine çerçeveleterek tam olarak bulunduğu duvarda sergileme kararı aldı.