İrlanda’nın Wexford Kontluğu’nda yer alan tarihi Johnstown Şatosu'nda yürütülen pencere restorasyonu çalışmaları sırasında, kulenin içine mühürlenmiş gizli bir oda keşfedildi. Yapılan açıklamaya göre keşif, şatodaki 74 pencerenin restore edilmesi projesi kapsamında gerçekleşti.

PENCERE ÇALIŞMASI SIRASINDA DUVAR KIRILDI

National Gates and Joinery şirketine bağlı restorasyon ekibi, ahşap doğramaların onarımı sırasında kule duvarının bir bölümünü yıktı. Yapılan müdahale sonucunda, şatonun genel kullanım alanlarından tamamen izole edilmiş boş bir mekan ortaya çıkarıldı. Yetkililer, açılan gedikten önce odada bilinen herhangi bir kapı veya giriş izine rastlanmadığını belirtti.

KULLANIM AMACI BİLİNMİYOR

Ortaya çıkarılan alanın mimari konumu ve yapısı, geçmişte küçük bir yatak odası olarak kullanılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ancak yetkililer, odada konut kullanımını doğrulayacak herhangi bir mobilya, belge, nesne veya izin bulunmadığını bildirdi.

Odanın hangi tarihte ve hangi gerekçeyle tamamen mühürlendiğine dair henüz somut bir kanıt elde edilemedi. Irish Heritage Trust, alanın sığınak veya gizli geçit amacıyla yapıldığına dair iddiaların kesinlik taşımadığını, odanın gerçek işlevinin belirlenmesi için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

MİMARİ DÖNÜŞÜM BAŞLADI

17. yüzyılın sonlarında bir kule evi olarak inşa edilen mülk, 18. ve 19. yüzyıllarda genişletilerek mevcut şato formunu aldı. Tarihi süreçte konut kullanımının yanı sıra tarımsal araştırma merkezi olarak da hizmet veren yapı, günümüzde müze ve turistik alan olarak kullanılıyor. Uzmanlar, yapının geçirdiği çok sayıda mimari tadilatın bazı koridor ve kapıların kapanmasına yol açmış olabileceğini ifade etti.