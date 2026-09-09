Lezuza kasabasındaki antik Libisosa kentinde bulunan kireçtaşı eser aslında 2025'te topraktan çıkarıldı. Arkeologların yaklaşık bir yıl süren incelemelerinin ardından buluntuya ilişkin ayrıntılar günümüzde açıklandı. İlk değerlendirmeler heykelin MÖ 5. veya 4. yüzyıla ait olduğunu gösteriyor.

YÜZÜ KAYIP SAÇLARI HALA GÖRÜLÜYOR

Heykel başının yüz kısmı günümüze ulaşmadı ancak iki yanı ve arka bölümü büyük ölçüde korunmuş durumda. En dikkat çekici ayrıntıyı ise taşa işlenmiş saç modeli oluşturuyor. Başın arkasında toplanan örgüler ve kulakların iki yanına doğru uzanan kıvrımlı saçlar hâlâ açık biçimde görülebiliyor.

Arkeologlar saç biçimi, kulakların işlenişi ve heykelin diğer özelliklerinden yola çıkarak bunun genç bir erkeği temsil etmiş olabileceğini düşünüyor. İber dünyasında bu özelliklere sahip üç boyutlu heykellerin çok az örneğinin bilindiği belirtiliyor. Heykel başının ayakta duran bir insan figürüne veya atlı bir heykele ait olabileceği değerlendiriliyor.

ROMALILAR DUVAR TAŞI OLARAK KULLANMIŞ

Araştırmacılara göre eser başlangıçta bölgedeki eski bir mezar anıtının parçasıydı. Yüzyıllar sonra bölge Romalıların kontrolüne geçtiğinde eski yapıların taşları yeniden kullanıldı. Heykel başı da Roma forumundaki büyük tahıl ambarının kuzey duvarına yerleştirildi.

Bu ayrıntı arkeologlar için ayrıca önemli bir ipucu oluşturdu. Daha önce aynı bölgede bulunan mimari parçalar ve hayvan biçimli bir heykel de yakınlarda eski bir mezarlık alanı bulunduğunu düşündürüyordu. Yeni heykel başının ardından araştırmacılar, henüz ortaya çıkarılmamış bir İber mezarlığının Roma yapılarının yakınlarında bulunabileceği görüşünü güçlendirdi.

Libisosa'daki çalışmalar sırasında başka bir önemli yapı da gün yüzüne çıkarıldı. Roma forumuna ulaşan ve daha önce yalnızca dört basamağı bilinen anıtsal merdivenin altı basamağı daha bulundu. Bölgedeki kazı ve incelemelerin Aralık 2026'ya kadar devam etmesi planlanıyor.