Evlerde özellikle banyo ve mutfak gibi nem oranının yüksek olduğu alanlarda sıklıkla rastlanan küf sorununa karşı pratik çözüm önerileri paylaşıldı. House Digest verilerine dayandırılan bilgilere göre, mutfakta kullanılan sıradan beyaz sirke, küçük çaplı küf odaklarının temizlenmesinde ve yayılmasının önlenmesinde etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

İçerdiği asetik asit sayesinde hafif küf oluşumlarıyla ve bakterilerle mücadele edebilen beyaz sirkenin, duvarlara sprey yardımıyla uygulanmasının koruyucu bir önlem sağladığı belirtildi. Uzmanlar, yüksek nemli alanlardaki duvarların ayda bir kez düzenli olarak temizlenmesini tavsiye ediyor.

GÜVENLİ TEMİZLİK İÇİN HAVALANDIRMA VE KORUYUCU EKİPMAN ŞART

Söz konusu yöntemin yalnızca küçük ve başlangıç aşamasındaki alanlar için uygun olduğuna dikkat çekilirken, geniş yüzeyleri kaplayan küf sorunlarında uzman desteği alınması gerektiği vurgulanıyor.

Sirke ile temizlik yapılırken izlenmesi gereken adımlar ve güvenlik önlemleri şu şekilde sıralanıyor:

- Temizlik öncesinde pencereler açılmalı veya fan çalıştırılarak alan iyice havalandırılmalıdır. Küf sporlarından korunmak için eldiven, maske ve koruyucu gözlük takılması önerilir.

- Beyaz sirke bir sprey şişesiyle doğrudan duvara uygulanır ve 30 ile 60 dakika arasında bekletilir.

- Yoğun kirler için sert, rutin temizlik için yumuşak kıllı fırça ile yüzey ovalandıktan sonra nemli bir bezle silinir. İşlem sonrası alan kurumaya bırakılır.

- Kullanılan ekipmanlar işlem sonrası detaylıca yıkanmalı, küf sporlarının diğer alanlara taşınmaması için gerekirse elden çıkarılmalıdır.

UZMANLARDAN HAVALANDIRMA UYARISI GELDİ

Evde küf veya aşırı nemin sürekli tekrar etmesi durumunda havalandırma sistemlerinin kontrol edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Duş veya yemek pişirme sonrası oluşan buharın ortamdan zamanında tahliye edilmesinin yanı sıra, evdeki su borularında veya dış cephede sızıntı olup olmadığının incelenmesi önem taşıyor.

Öte yandan uzmanlar, duş başlıkları ve duş alanlarının düzenli kontrol edilmesinin küf oluşumunu henüz başlamadan engellediğini, ayrıca modern temizlik ürünleri ve düzenli durulama alışkanlıkları sayesinde banyolarda derin temizlik ihtiyacının azaldığını belirtti.