Arjantinli mucit Marco Agustin Secchi, sıradan duvar yüzeylerini mıknatıs yardımıyla nesneleri tutabilen alanlara dönüştüren manyetik bir çimento geliştirdi. İnşaat sektöründe değişim vaat eden bu teknoloji, yaşam alanlarında dekorasyon ve onarım süreçlerini tamamen basitleştirmeyi amaçlıyor.

ÇİVİ VE VİDA KULLANIMINA SON VERİYOR

Ecoticias tarafından aktarılan bilgilere göre geliştirilen malzeme, demir içeren özel bir karışım ve mineral dolgulardan oluşuyor. Uygulandıktan sonra normal bir sıva veya duvar görünümünü koruyan kaplama, mıknatıs tabanlı nesneleri taşıyabilme özelliği kazanıyor. Bu sayede tablo, raf, alet ve diğer oda aksesuarları duvar yüzeyine zarar vermeden kolayca taşınabiliyor. Geliştirici, yüzeyin elektrikli ya da kalıcı olarak mıknatıslanmadığını, sadece harici bir mıknatısla temas ettiğinde aktif hale geldiğini, bu yüzden rastgele metal nesneleri çekmediğini vurguluyor.

İNŞAAT ATIKLARINI AZALTMASI BEKLENİYOR

Sektör uzmanları, bu teknolojinin iç mekanlarda esnekliği artırarak tadilat işlerini ve küresel ölçekteki inşaat atıklarını azaltabileceğini öngörüyor. Mevcut durumda uluslararası patent süreci devam eden ve pilot inşaat sahalarında denemeleri süren malzeme henüz ticari olarak piyasaya sürülmedi. Teknolojinin yaygın olarak uygulanabilmesi için duvarların uzun vadede ne kadar yük taşıyabileceği, neme karşı direnci ve yeniden boyama işlemlerine vereceği tepkiler yapılacak testlerle belirlenecek.