Son dönemde sosyal medya platformlarında ve çevrim içi forumlarda giderek yayılan bir uygulama dikkat çekiyor: Araç sahipleri ve kart kullanıcıları, temassız araba anahtarlarını ve banka kartlarını alüminyum folyoya sararak taşıyor.

İlk bakışta sıra dışı görünen bu yöntemin arkasında, dijital hırsızlık ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı geliştirilen pratik bir güvenlik kaygısı yer alıyor.

SİNYAL KOPYALAMA VE TEMASSIZ HIRSIZLIK RİSKİNE KARŞI ÇÖZÜM

Gelişen teknolojiyle birlikte yaygınlaşan anahtarsız giriş sistemleri ve temassız ödeme teknolojileri, kötü niyetli kişilerin hedefi haline geldi.

- Araç Anahtarları: Anahtarsız çalıştırma özelliğine sahip araçlarda sinyal aktarma (röle) cihazları kullanan hırsızlar, ev içerisinde duran anahtarın yaydığı radyo frekansını uzatarak dışarıdaki aracın kapılarını açabiliyor.

- Banka Kartları: Temassız ödeme özelliğinde kullanılan NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi, kartın bir terminale yaklaştırılmasıyla saniyeler içinde işlem yapılmasına olanak tanıyor ancak kötü niyetli kişiler, özel okuyucularla yetkisiz erişim sağlayarak veri veya bakiye çekme riski oluşturabiliyor.

ALÜMİNYUM FOLYO SİNYALİ NASIL ENGELLİYOR?

Alüminyum iletken bir malzeme olduğu için radyo frekanslarını ve NFC dalgalarını zayıflatarak yalıtım sağlıyor. Anahtar veya kart folyo ile tamamen kaplandığında dışarıya sinyal yayılımı kesiliyor ve olası kötü amaçlı okumaların önüne geçiliyor. Yöntemin etkili olabilmesi için nesnenin hiçbir boşluk kalmayacak şekilde sarılması gerekiyor.

PRATİK OZRLUKLAR PROFESYONEL ÜRÜNLERE YÖNLENDİRİYOR

Alüminyum folyo yöntemi ucuz ve erişilebilir bir koruma sağlasa da günlük kullanımda pratik olmamasıyla eleştiriliyor. Folyonun çabuk yırtılması, kartların cüzdana yerleştirilmesini zorlaştırması ve anahtar kullanımını zahmetli hale getirmesi nedeniyle kullanıcılar alternatif çözümlere başvuruyor.

Bu durum, piyasada anti-RFID ve anti-NFC korumalı özel kılıf, cüzdan ve kutulara olan talebi artırmış durumda. Uzmanlar ise fiziksel önlemlerin yanı sıra kişisel dikkat ve tedbirin en temel güvenlik unsuru olduğunu vurguladı.