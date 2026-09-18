Trafikte seyir halindeki araçların tamponlarında veya arka camlarında sıklıkla görülen balık şeklindeki çıkartmanın kökeni ve kullanım gerekçeleri belirtildi. Resmİ trafik mevzuatında yer almayan ve herhangi bir hukuki zorunluluğu bulunmayan bu minimalist ikonun, Hristiyan sürücüler tarafından dini kimliklerini ifade etmek amacıyla tercih edildiği aktarıldı.

ANTİK ÇAĞA DAYANIYOR

Grekçede (Eski Yunanca) balık anlamına gelen "İhtis" kelimesinin, "İsa Mesih, Tanrı'nın Oğlu, Kurtarıcı" ifadesinin Yunanca karşılığındaki kelimelerin baş harflerinden oluştuğu kaydedildi. Roma İmparatorluğu döneminde baskı gören ilk Hristiyanların, gizli bir iletişim ve tanınma yöntemi olarak ev ve sığınaklara bu sembolü çizdikleri ifade edildi.

Zamanla yerini haç simgesine bırakan sembolün, 1960'lı yıllarda ABD'de gençler arasında minimalist bir inanç simgesi olarak araçlarda yeniden yaygınlaştığı bildirildi.

SÜRÜCÜLER BU YÜZDEN KULLANIYOR

Araç sahiplerinin bu sembolü farklı amaçlarla kullandığı ifade edildi:

Dini inanç ve kimliği ifade etme

Trafikte nezaket ve kurallara uyum konusunda farkındalık oluşturma

Kazalara karşı koruyucu bir simge veya uğur olarak görme

Aracın önceki sahibinden kalması sebebiyle estetik veya kişisel tercihle muhafaza etme.

PLAKAYA YAPIŞTIRILMASI YASAK

Metinde ayrıca, söz konusu sembolün araç plakalarının üzerine yapıştırılmasının mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. Plakanın görünürlüğünü engelleyecek nitelikteki müdahalelerin ceza gerektirdiği ve bu kurala uymayan sürücülere para cezası uygulandığı belirtildi.