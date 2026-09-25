İlk bakışta klima çıkışına takılmış sıradan bir mandal gibi görünen yöntemin temelinde ahşabın sıvıyı emme özelliği bulunuyor. Klima açıldığında mandalın üzerinden geçen hava, emilen kokunun araç içine yavaş ve düzenli şekilde yayılmasını sağlıyor.

KLİMAYA NEDEN AHŞAP MANDAL TAKILIYOR?

Yöntemde özellikle ahşap çamaşır mandalı kullanılıyor. Ahşap, üzerine damlatılan uçucu yağ veya parfümü emerek bünyesinde tutarken plastik ve metal mandallar aynı emici özelliği göstermiyor. Mandal klima çıkışındaki kanatlardan birine takıldığında hava doğrudan ahşabın üzerinden geçiyor. Böylece mandala emdirilen koku partikülleri hava akımıyla aracın farklı noktalarına dağılıyor.

KOKU BİRKAÇ GÜN KALABİLİYOR

Ahşabın kokuyu bir anda değil, zaman içerisinde bırakması yöntemin etkisinin birkaç gün devam etmesini sağlıyor. Koku azaldığında aynı mandala yeniden birkaç damla uçucu yağ veya parfüm uygulanabiliyor. Uygulamada sıvının doğrudan klima çıkışına veya aracın plastik yüzeylerine temas etmemesi gerekiyor. Bunun için mandala sürülen sıvının ahşap tarafından tamamen emilmesi bekleniyor.

MANDALA KAÇ DAMLA KOKU EKLENİYOR?

Temiz bir ahşap çamaşır mandalının üzerine 3 ila 5 damla uçucu yağ veya parfüm damlatılıyor. Ahşabın sıvıyı tamamen emmesinin ardından mandal klima havalandırmasının kanatlarından birine yerleştiriliyor. Klima veya havalandırma çalıştırıldığında mandalın üzerinden geçen hava kokuyu kabine taşıyor. Böylece ayrı bir araç kokusu kullanılmadan havalandırma sistemi koku dağıtımında kullanılmış oluyor.

UYGULAMA 4 ADIMDA YAPILIYOR

Yöntem için öncelikle temiz ve ahşap bir çamaşır mandalı seçiliyor. Mandala 3 ila 5 damla uçucu yağ veya parfüm damlatıldıktan sonra sıvının tamamen emilmesi bekleniyor. Ardından mandal klima çıkışına takılıyor ve havalandırma çalıştırılıyor. Sıvının önceden tamamen emilmesi, parfüm veya yağın damlayarak gösterge paneli ve diğer plastik yüzeylerle doğrudan temas etmesini önlüyor.