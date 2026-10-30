Spor ve günlük ayakkabılarda oluşan ağır kokunun asıl kaynağını terin kendisi değil, kapalı ve nemli ortamda hızla üreyen bakteriyel organizmalar oluşturuyor. Ayakkabıları çamaşır makinesinde veya elde yıkamak iç taban astarına, kalıba ve yapıştırıcı katmanlara geri dönülmez zararlar verirken, nem dengesini fiziksel yollarla sıfırlayan kurutucu yöntemler öne çıkıyor.

NEMİ VE RUTUBETİ ÇEKİYOR

Kullanılmamış kuru siyah veya yeşil çay poşetleri, ortamdaki rutubeti hızla bünyesine hapseden doğal higroskopik (nem çekici) özellik taşıyor. Akşam saatlerinde her bir ayakkabının iç burun kısmına yerleştirilen ikişer adet poşet çay, saatler içinde kumaş ve taban dokularına sinmiş olan ter nemini bütünüyle emerek ayakkabı içerisindeki ıslaklığı gideriyor.

TANEN MADDESİ BAKTERİLERİN YAŞAM ALANINI KURUTUYOR

Çay yapraklarının içeriğinde doğal olarak bulunan tanen bileşiği, bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlayan mikro ortamı baskılayıcı etki gösteriyor. Nem bariyerinin kırılması ve tanen maddesinin temas etkisi sayesinde kötü kokuya sebep olan mikrobiyal faaliyet sona eriyor. Kuru çay yaprakları, ayakkabı astarında herhangi bir aşınmaya ya da kimyasal kalıntıya yol açmadan koku döngüsünü mekanik olarak kesiyor.

AYAKKABI ASTARINI KORUYAN DOĞAL UYGULAMA

Ayakkabıların suyla temas ettirilmeden kuru tutulması ve havalandırılması malzemenin kullanım ömrünü uzatıyor. Poşet çayların sabah saatlerinde çıkartılmasıyla birlikte ayakkabının iç yüzeyi tamamen kuru ve kokudan arındırılmış hale geliyor. Yöntemin beklenen sonucu vermesi için kullanılan poşetlerin kesinlikle nemsiz, kuru ve daha önce demlenmemiş olması gerekiyor.