Bahçe ve bostanlarda yetiştirilen bitkilerin su ve besin maddelerine ortak olan yabani otlarla mücadelede farklı yöntemler uygulanıyor. Kimyasal ürün kullanmak istemeyenler için karton malçlama yöntemi alternatifler arasında yer alıyor. Evlerde biriken karton kutuların toprağa serilmesiyle uygulanan yöntem, güneş ışığının yabani otlara ulaşmasını engelliyor. Aynı zamanda toprağın nemini korumasına yardımcı olan kartonlar, zamanla ayrışarak organik madde oluşumuna katkı sağlayabiliyor.

BAHÇEYE KARTON SERME YÖNTEMİ

Karton malçlama olarak bilinen yöntemde, sade ve kaplamasız kartonlar toprağın üzerine yerleştiriliyor. Ardından kartonlar iyice ıslatılarak toprağın yüzeyini kaplaması sağlanıyor. Bu uygulama, yabani otların ihtiyaç duyduğu güneş ışığını keserek büyümelerini sınırlandırıyor.

Kartonların kenarlarında boşluk bırakılmaması yöntemin uygulanmasında önem taşıyor. Açık kalan alanlardan yabani otlar yeniden çıkabiliyor. Bununla birlikte güçlü kök yapısına sahip bazı yabani otlar, kartonla kaplanan alanlarda da zamanla yeniden gelişebiliyor.

KARTON YABANİ OTLARI NASIL ENGELLİYOR?

Yabani otların büyümesi için gerekli olan güneş ışığı, toprağın üzerine yerleştirilen karton tabakasıyla engelleniyor. Işığa ulaşamayan otların gelişimi yavaşlıyor ve bazıları zaman içerisinde kuruyor. Bu sayede bahçelerde yabani ot temizliği için harcanan zaman azalabiliyor. Ancak karton malçlama bütün yabani otları tamamen ortadan kaldırmıyor. Özellikle kökleri güçlü olan bitkiler yeniden büyüyebildiği için kartonla kaplanan alanların belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor.

TOPRAĞIN NEMİNİ KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR

Karton malçlamanın bir diğer etkisi, topraktaki suyun buharlaşmasını azaltması. Özellikle sıcak havalarda doğrudan güneş ışığına maruz kalan toprak daha hızlı kururken, kartonla kaplanan yüzeylerde nem daha uzun süre korunabiliyor. Bu durum, bahçelerde sulama ihtiyacının azalmasına katkı sağlayabiliyor. Ancak sağlanabilecek su tasarrufu; hava koşulları, toprağın yapısı ve yetiştirilen bitkilerin özelliklerine göre değişiklik gösteriyor.

KARTON ZAMANLA TOPRAĞA KARIŞIYOR

Toprağın üzerine serilen kartonlar, nemin etkisiyle zaman içerisinde parçalanıyor. Ayrışma sürecinde organik madde oluşumuna katkı sağlayabilen kartonlar, toprağın yapısını destekleyebiliyor. Kartonun altında oluşan nemli ortam, solucanlar ve bazı yararlı toprak canlıları için de uygun koşullar oluşturabiliyor. Bu yöntemle evlerde biriken karton kutular bahçelerde değerlendirilebiliyor. Ancak kullanılan kartonların türü ve uygulama şekli, yöntemin uygun biçimde kullanılmasında belirleyici oluyor.

BAHÇEDE HANGİ KARTONLAR KULLANILMALI?

Bahçede kullanılacak kartonların sade ve kaplamasız olması öneriliyor. Parlak yüzeyli, plastik kaplamalı veya yoğun baskılı kartonlar yerine doğal yapısını koruyan kartonların tercih edilmesi gerekiyor. Uygulama öncesinde kartonların üzerindeki plastik bantların, etiketlerin ve diğer plastik parçaların çıkarılması önem taşıyor. Kartonların bitki gövdelerine doğrudan ve sıkıca temas etmemesi de gerekiyor. Gövdelerin çevresinde küçük boşluklar bırakılması, nem birikimini ve hava dolaşımının kısıtlanmasını önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca kartonların rüzgârla yerinden çıkmaması için düzgün şekilde yerleştirilmesi ve belirli aralıklarla kontrol edilmesi öneriliyor.