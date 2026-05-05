Beslenme uzmanları, "hayat iksiri" olarak nitelendirilen bu ürünün, yeşil çay veya kırmızı şarap gibi bilinen diğer güçlü antioksidan kaynaklarına kıyasla çok daha yüksek oranda polifenol içerdiğini vurguluyor. Düzenli tüketildiğinde kolesterolün oksidasyonunu engelleyen bu özel sıvı, damar çeperlerinde plak oluşumunun önüne geçerek kalp krizi ve inme riskini minimize ediyor.

ORGANLAR ÜZERİNDE KORUYUCU ETKİ SAĞLIYOR

Nar suyu olarak bilinen bu mucizevi içecek, sağladığı faydalarla vücudun detoksifikasyon sistemini doğrudan destekliyor. İçeriğinde bulunan "punikagin" adlı güçlü antioksidan, böbrek hücrelerini oksidatif strese karşı korurken, karaciğerdeki yenilenme süreçlerini (hepatosit rejenerasyonu) hızlandırıyor. Ayrıca, C, E ve B vitaminleri ile potasyum açısından oldukça zengin olan bu doğal kaynak, kan dolaşımını iyileştirerek genel vücut direncini artırıyor.

GÜNDE 1 BARDAK İÇİN UYARISI YAPILDI

Uzmanlar, maksimum faydayı sağlamak için günlük bir bardak taze sıkılmış ve ilave şeker içermeyen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak bu içeceğin bazı sağlık durumlarında risk oluşturabileceğine dair önemli bir uyarı bulunuyor.

Özellikle tansiyon ilaçları veya kolesterol düşürücü statin grubu ilaçlar kullanan bireylerin, nar suyu tüketimine başlamadan önce mutlaka bir doktora başvurmaları gerekiyor. Uzmanlara göre, nar suyunun içerdiği aktif bileşenler, bu ilaçların vücuttaki işleyişiyle etkileşime girerek tedavi süreçlerini olumsuz yönde değiştirebiliyor. Bu nedenle, kronik rahatsızlığı olanların ve sürekli ilaç kullananların bilinçsiz tüketimden kaçınmaları hayati önem taşıyor.