Buzdolabının üst rafına açık bir kase içinde yerleştirilen kuru kahve telvesi, kabin içindeki tüm ağır kokuları 48 saat içinde tamamen nötralize ediyor. Bozulmuş gıdalardan yayılan ve buzdolabı plastiğine sinen kokuları sadece geçici olarak maskeleyen limonun aksine, bu gözenekli madde havadaki uçucu molekülleri doğrudan yüzeyine hapsediyor.

LİMON KOKUYU NEDEN KALICI OLARAK GİDERMİYOR?

Bozulan yiyeceklerin buzdolabı içindeki plastik aksama bıraktığı keskin kokular, klasik yöntemlerle temizlenemiyor. Yaygın olarak tercih edilen limon dilimleri, kabin içinde yalnızca geçici bir narenciye aroması oluşturuyor. Bu yöntem kokuya neden olan temel bileşenleri ortadan kaldırmadığı için etki süresi sona erdiğinde ağır koku yeniden ortaya çıkıyor.

KAHVE TELVESİ KOKUYU NASIL HAPSEDİYOR?

Kurutulmuş kahve telvesi, mikroskobik düzeyde yüksek gözenekli bir fiziksel yapıya sahip bulunuyor. Bu yapı, buzdolabı içindeki havada dolaşan uçucu kükürt ve amonyak moleküllerini tıpkı bir mıknatıs gibi yüzeyine çekiyor. Koku kaynakları bu gözeneklerin içine hapsolduğu için ortam havası tamamen temizleniyor.

Etkili bir sonuç alabilmek için kullanılacak kahve telvesinin mutlaka tamamen kuru olması gerekiyor. Islak telve küflenmeye yol açabileceği için kurutulduktan sonra ağzı açık geniş bir kaseye konulması şart koşuluyor. Hazırlanan kasenin hava sirkülasyonunun en verimli olduğu üst rafa yerleştirilmesiyle birlikte 48 saatlik nötralizasyon süreci tamamlanıyor.

BU YÖNTEM NE SIKLIKLA YENİLENMELİ?

Kuru kahve telvesinin gözenekleri zamanla ortamdaki koku molekülleriyle tamamen doluyor. Doygunluğa ulaşan malzemenin koku çekme kapasitesi sona erdiği için belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekiyor. Buzdolabı içindeki yoğunluğa bağlı olarak kasenin içeriğinin düzenli yenilenmesi, kabin içi hava kalitesini sürekli koruyor.