Konum takibi ve kişisel veri hırsızlığı endişesi taşıyan kullanıcılar, akıllı telefonlarını alüminyum folyoyla kaplayarak cihazların dış dünyayla olan tüm dijital bağını koparmaya başladı. Faraday kafesi mantığıyla çalışan bu uygulama sayesinde cihazların GPS, Wi-Fi ve Bluetooth sinyalleri anında engelleniyor.

ALÜMİNYUM FOLYO DİJİTAL TAKİBİ NASIL ENGELLİYOR?

İletken bir metal olan alüminyum folyo, telefonun etrafını kapladığında elektromanyetik dalgaların geçişini kesen bir kalkan görevi üstleniyor. Bu izolasyon sayesinde uygulamaların veya üçüncü tarafların gerçek zamanlı konum takibi yapması engellenirken, yakın mesafeden temassız veri çalmaya çalışan NFC ve RFID tarayıcılarına karşı da koruma sağlanıyor.

UZMANLARIN UYARDIĞI GİZLİ RİSKLER NELER?

Yöntemin sağladığı yalıtıma karşın teknoloji ve siber güvenlik uzmanları, kapalı kalan cihazlarda ciddi donanım riskleri oluştuğunu bildiriyor. Sinyali kesilen işletim sisteminin şebeke bulmak için anten güçlerini maksimum seviyeye çıkarması bataryayı hızla tüketirken, folyonun dışarı salınmasını engellediği işlemci ısısı pilin aşırı ısınmasına ve cihazın iç bileşenlerinin yanmasına yol açıyor.