Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde son günlerde etkisini gösteren kuvvetli yağışlar su rezervlerini artırdı. Bölgede önemli su kaynaklarından olan Örenler Barajı da yağışların etkisiyle tam doluluğa ulaşarak savak açtı.

Baraj kapaklarından taşan sularla birlikte binlerce balık da akıntıya kapılarak savağa yayıldı. Barajın savaklarından balık çıktığını haber alan belde halkı ise bölgeye çıkarma yaptı. Ellerinde çuvallar, kovalar ve filelerle suyun döküldüğü alanlara gelenler akıntıya kapılan balıkları toplamak için birbirleriyle yarıştı. Bölge halkının 3 gündür bu şekilde balık yakalamaya çalıştığı öğrenildi.

'SAVAKTAN AKAN SUDAN SÜREKLİ BALIK TAŞIYOR'

Bölge sakinlerinden Mızrap Ergün, "Savaktan akan sudan sürekli balık taşıyor. Çok güzel balıklar var. İsteyen gelip buradan balığını temin edebilir. Bu yaklaşık bir haftadır akıyor. Bu sene bereketli. Bereketli olduğu için de taşıyor çok şükür. 4 yıl önce taşmıştı bu yıl yine taştı" dedi.

'YAĞIŞLAR ÇOK OLUNCA BOLLUK BEREKET OLDU'

Ramazan Duran, "Uzun zamandır yağışlar az olduğu için barajımızda su azdı. Bu yıl yağışlar çok olunca bolluk bereket oldu. Barajımız taştı ballıklar saçıldı. Biz de balıkları topluyoruz" diye konuştu.