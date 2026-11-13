Otomobillerde dikiz aynasına bağlanan kırmızı ip ve bileklikler, birçok ülkede yaygın bir alışkanlık olarak dikkat çekiyor. Kimi sürücüler bunu süs amacıyla tercih ederken kimileri nazardan, kötü enerjiden ve yolculuk sırasında yaşanabilecek olumsuzluklardan korunmak için kullanıyor. Yüzyıllardır farklı kültürlerde sürdürülen bu geleneğin ardında ise dikkat çeken inanışlar bulunuyor.

Özellikle yeni araç alanların veya uzun yolculuğa çıkmaya hazırlananların tercih ettiği kırmızı ip, halk inanışlarında koruyucu bir tılsım olarak görülüyor. Kabala mistisizmi başta olmak üzere farklı kültürlerde kendine yer bulan bu geleneğin Latin Amerika'da da kuşaktan kuşağa aktarıldığı belirtildi.

GELENEKSEL İNANÇLARI TEMSİL EDİYOR

Kırmızı rengin halk inanışlarında nazarı, kıskançlığı ve kötü niyetleri uzaklaştırdığı düşünülüyor. Trafikte yaşanan stres ve gerginliğe karşı da koruyucu bir sembol olarak görülen kırmızı bilekliğin, olumsuz enerjileri engellediğine inanılıyor.

Bazı geleneksel öğretilerde ise kırmızı renk yaşam enerjisi, bereket ve korunmayla ilişkilendiriliyor. Feng Shui anlayışında da bu renge özel anlamlar yükleniyor. Bu nedenle bazı sürücüler, araçlarının dikiz aynasına kırmızı ip asarak yolculuklarının sorunsuz geçmesini ve kazalardan uzak kalmayı umuyor.

SÜRÜCÜLERE GÜVENLİK UYARISI

Kırmızı ipin yalnızca manevi bir anlam taşımadığı, aynı zamanda sürücülere sakin ve dikkatli olmalarını hatırlatan görsel bir işaret olarak da kullanılabileceği belirtildi.

Ancak trafik güvenliği açısından önemli bir uyarı da bulundu. Dikiz aynasına asılan aksesuarların sürücünün görüş alanını engellememesi gerekiyor. Bu nedenle kırmızı ip veya bileklik kullanacak sürücülerin kısa, hafif ve sağlam şekilde sabitlenmiş ürünleri tercih etmesi önem taşıyor.

Kırmızı ipin nazardan veya trafik kazalarından koruduğuna ilişkin inanışların bilimsel bir dayanağı bulunmuyor.