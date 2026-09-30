Sonbahar aylarında havaların soğumasıyla birlikte evlerde görünmeyen ancak varlığını hissettiren fare istilalarına karşı uzmanlar, maliyetsiz ve pratik bir teşhis yöntemi öneriyor. Süpürgeliklerin arkasından gelen sesler ve mutfakta kemirilen ambalajlar, kemirgen hareketliliğinin en belirgin işaretleri arasında yer alırken, sorunun kaynağını bulmak için alüminyum folyo kullanımı tavsiye ediliyor.

Fransa'da yapılan araştırmalar, haşere problemlerinin ciddi ekonomik ve sosyal boyutlara ulaştığını gösteriyor. BadBugs.fr için Ipsos tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, Fransızların %62’si yaşamları boyunca en az bir kez haşere sorunuyla karşılaştı.

Yalnızca 2021 yılında halkın %13’ünün evlerindeki farelerle mücadele ettiği ve bu süreçte hane başına ortalama 379 euro harcama yapıldığı kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda uzmanlar, doğrudan tuzak veya ilaç satın almak yerine 'önce tespit et, sonra engelle' stratejisini uygulamanın daha verimli olduğunu belirtti.

6 MİLİMETRELİK DELİK BİLE YETERLİ

Dışarıda yiyecek kaynaklarının azalması ve hava sıcaklığının düşmesi, kemirgenleri vücut ısılarını koruyabilecekleri korunaklı alanlara yönlendiriyor. Mahzen, garaj, kiler ve çamaşır odaları; sıcaklık, sessizlik ve kolay yiyecek erişimi sunması sebebiyle farelerin ilk tercihi oluyor.

Yetişkin bir farenin içeri girmek için büyük bir açıklığa gereksinim duymadığı, yaklaşık bir kalem genişliğine denk gelen 6 milimetrelik deliklerden dahi kolayca geçebildiği vurgulanıyor. Kapı altı boşlukları, yıpranmış pencere fitilleri, boru tesisat geçişleri ve duvar çatlakları en sık kullanılan giriş noktaları olarak öne çıkıyor.

GECE GİZLEME ARACI OLARAK KULLANILIYOR

Gözle tespiti zor olan bu küçük giriş noktalarını belirlemek için alüminyum folyodan yararlanılıyor. Folyonun hafifliği ve en ufak temasta ses çıkarıp şekil değiştirmesi, gezinme alanlarının haritalandırılmasını sağlıyor.

Yöntemin uygulanışı ise şu adımlardan oluşuyor:

Akşam saatlerinde hava akımını kesmek amacıyla kapı ve pencereler kapatılır.

Duvar kenarlarına, mobilya arkalarına, eşiklere ve boru hatlarına küçük folyo parçaları serilir.

Sabah kontrol edilen folyolarda oluşan buruşma veya kaymalar, geçiş güzergahını açığa çıkarır.

Folyolar her gece tespit edilen yöne doğru kaydırılarak 1 ila 2 gün içerisinde asıl giriş deliğine ulaşılır.

UZAKLAŞTIRICI DEĞİL

Sektör temsilcileri, alüminyum folyonun tek başına bir uzaklaştırıcı ya da çözüm olmadığını, yalnızca durum tespiti sağladığını hatırlatıyor. Giriş noktası belirlendikten sonra bina genelinde hijyen tedbirlerinin artırılması ve tespit edilen boşlukların karton gibi basit gereçler yerine dayanıklı yapı malzemeleriyle kalıcı olarak kapatılması gerekiyor.