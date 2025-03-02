Eminönü, Ramazan ayı ile beraber yine ilk sıralarda vatandaşın uğrak yerlerinden biri oldu. Alışveriş yapmak isteyenler Eminönü'ne akın ederken, esnafta bu durumdan memnun olduğunu ifade etti.

EMİNÖNÜ YİNE TIKLIM TIKLIM

İstanbul'un en yoğun alışveriş yerlerinden biri olan Eminönü, ilk iftar için yoğun bir kalabalık yaşadı. Sahur ve iftar sofralarının eksik olmasını istemeyen vatandaş, Mısır Çarşısı'nda ve dışında bulunan dükkanları doldurdu. Sokaklar ise adım atılmayacak noktaya geldi.

HURMA YERİNE LOKUM ALIYORLAR

Vatandaş, hem fiyat açısından hem gezme amaçlı Eminönü'nü tercih ettiğini ifade ediyor. Esnaf Murat Demir ise bol bol lokum sattıklarını ve ilk gün yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi. Demir, vatandaşın yüksek hurma fiyatlarından dolayı lokuma yöneldiğini de aktardı.