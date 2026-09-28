Doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışlar ve artan ısınma giderleri, tüketicileri ve girişimcileri geleneksel kombi sistemlerine alternatif olan yeni nesil teknolojilere yöneltti.

Kış aylarında yüksek gelen faturalara karşı çözüm arayışı sürerken, konut ısınmasında doğalgaza olan bağımlılığı azaltmayı veya tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen yenilikçi ısınma çözümleri öne çıkıyor.

KOMBİYE İHTİYAÇ DUYMADAN EVİN ISISNI ARTIRIYOR

Son dönemde geliştirilen alternatif sistemlerin başında, elektrik enerjisini doğrudan ısıya dönüştüren karbon bazlı termal kaplamalar geliyor. Duvarlara uygulanan ısı yayan boya teknolojisi, geleneksel radyatör ve kombi tesisatına ihtiyaç duymadan mekanların ısınmasını sağlıyor.

Bunun yanı sıra, kimyasal ısı depolama ve erimiş tuz sistemlerine dayanan çözümler de dikkat çekiyor. Isıyı hapsetme ve uzun süre ortama yayma ilkesiyle çalışan tuz bazlı depolama üniteleri, sürekli enerji tüketimini sınırlandırarak konut içi sıcaklığı korumayı amaçlıyor.

SU VE ELEKTRİK ALTYAPSINI KULLANAN FARKLI BİR TEKNOLOJİ DAHA VAR

Bir diğer teknolojik gelişme ise su ve elektrik altyapısını kullanarak çalışan plazma-hidrojen sistemleri. Suyu moleküllerine ayırarak hidrojen enerjisinden faydalanan bu cihazlar, doğalgaz hattı veya baca gereksinimi olmadan ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor.

Benzer şekilde, mini sunucu ve bilgisayar işlemcilerinin ürettiği atık ısıyı ev ısıtmasında değerlendiren geri kazanım modelleri de enerji verimliliği odaklı alternatifler arasında yer alıyor.

KONUT SEKTÖRÜNDE YAYGINLAŞMAYA BAŞLANIYOR

Doğalgaz maliyetlerindeki yükseliş eğilimi devam ederken, altyapı bağımsızlığı ve yüksek enerji verimliliği sunan bu teknolojik yaklaşımların konut sektöründeki kullanımının yaygınlaşması bekleniyor.