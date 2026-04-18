Bilim insanları, yenilenebilir enerji alanında önemli bir engeli aşmak amacıyla hem güneş ışığından hem de yağmur damlalarından enerji üretebilen hibrit güneş panelleri geliştirdi. Geleneksel panellerin yalnızca güneşli havalarda yüksek verimle çalışabilmesi sorununa çözüm getiren bu teknoloji, bulutlu ve yağışlı havalarda da enerji üretiminin devam etmesini sağlıyor.

KİNETİK ENERJİ ELEKTRİĞE DÖNÜŞECEK

Sistemin temelini, mevcut güneş panellerinin üzerine entegre edilen "triboelektrik nanojeneratör" (TENG) adlı özel bir katman oluşturuyor. Bu teknoloji, yağmur damlalarının panel yüzeyine çarptığı anda açığa çıkan kinetik enerjiyi ve sürtünmeden kaynaklanan statik elektriği yakalayarak elektrik akımına dönüştürüyor. Böylece gökyüzünün bulutlarla kaplı olduğu ve güneş ışığının yetersiz kaldığı anlarda, yağış miktarına bağlı olarak sürekli bir enerji akışı sağlanıyor.

MEVCUT SİSTEMLERE KRİTİK BİR DESTEK SUNACAK

Uzmanlar, yağmur damlalarından elde edilen enerjinin tek başına güneş ışığı kadar yüksek bir kapasiteye sahip olmadığını ancak mevcut sistemlere kritik bir destek sunduğunu belirtti. Özellikle yılın büyük bölümünü yağışlı geçiren coğrafi bölgelerde, bu hibrit yapının toplam enerji verimliliğini kayda değer oranda artırması bekleniyor.

TİCARİ KULLANIM İÇİN TESTLER SÜRÜYOR

Laboratuvar ortamında başarılı sonuçlar veren teknolojinin ticari olarak pazara sunulmadan önce geliştirme süreçlerinin devam ettiği bildirildi. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, temiz enerji santrallerinin hava koşullarından bağımsız olarak daha istikrarlı bir üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor.