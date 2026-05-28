Kanada’da yaşayan eski santral müdürü Marc Nering, garajında kendi imkanlarıyla ürettiği dev alüminyum çark ile nehir sularını ev tipi bir enerji santraline dönüştürdü. "Akarsu tipi" (Run-of-river) sistemiyle çalışan düzenek, baraj kurmaya gerek kalmadan günde 36 kWh elektrik üreterek fosil yakıtlara ve güneş panellerine meydan okuyor.

SÜREKLİ OLARAK ENERJİ SAĞLIYOR

Nering’in sistemini diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından ayıran en büyük fark kesintisizlik. Güneş batınca sönen panellerin ve rüzgar durunca duran türbinlerin aksine, bu su çarkı nehir aktığı müddetçe 7/24 enerji sağlamaya devam ediyor.

Sistemin Performans Verileri:

Sabit Güç: 800-900 Watt (Ortalama)

Pik Kapasite: 3000 Watt (3 kW)

Verimlilik: Günde 36 kWh (Bir evin tüm temel ihtiyacı için yeterli)

DAHA ZUN ÖMÜRLÜ ÇIKTI

Tasarımını eski değirmen kitaplarından alan Nering, modern bilgisayar destekli çizimlerle (CAD) sistemi optimize etti. Sistemin en ilginç noktası ise mekanik arızalara karşı bulunan çözüm oldu. Su altında 9 ayda çürüyen çelik yataklar yerine, gemi yapımında kullanılan antik bir yöntem olan Pelesenk ağacı (lignum vitae) yataklar kullanıldı. Bu doğal çözüm, metal yataklardan daha uzun ömürlü çıktı.

İZİN SÜREÇLERİ UZADI

Nering, inşaatın sadece birkaç ay sürdüğünü ancak izin süreçlerinin yıllar aldığını belirtti. Yetkililerin projeyi bir "baraj" gibi görmesi üzerine Nering; balık göç yollarını koruduğunu ve nehrin su seviyesini değiştirmediğini ispatlamak için uzun süreli çevresel raporlar hazırlamak zorunda kaldı.

Ticari bir amaç gütmeyen Nering, planlarını dünyayla paylaştı. Şili'de bir ekip, bu tasarımı nehirden plastik atık toplamak üzere modifiye ederken, İtalyan mühendisler ise uzak köyler için enerji projelerinde Nering’in modelini baz almaya başladı.