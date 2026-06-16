Singapur Ulusal Üniversitesi, güneş veya rüzgar gücü olmadan, sadece havadaki nem ve ısıyı kullanarak günün 24 saati kesintisiz elektrik üreten ultra ince bir teknoloji geliştirdi.

Bu teknoloji; havadaki nem, ısı ve hava hareketini doğrudan elektriğe dönüştürerek gün ışığına ve hava koşullarına olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldırıyor.

HİDROJEL TABANLI KESİNTİSİZ ENERJİ

Geliştirilen ultra ince cihaz, havadaki neme tepki veren ve bu değişimleri elektriksel sinyale dönüştüren higroskopik iyonik bir hidrojel esasına dayanıyor. Sistem, yapılan laboratuvar testlerinde 150 saatten fazla süre boyunca istikrarlı şekilde 0,7 volt elektrik üretmeyi başardı.

Üretilen voltaj seviyesinin düşük olmasına rağmen uzmanlar, bu modüllerin birleştirilerek akıllı ev sistemleri, ev sensörleri ve giyilebilir teknolojik cihazlar için kalıcı bir güç kaynağı oluşturabileceğini belirtiyor.

GÜNEŞ ENERJİSİNE ALTERNATİF

Henüz test aşamasında olan teknolojinin en büyük avantajı, geleneksel güneş panellerinin işlevini yitirdiği iç mekanlarda, bulutlu havalarda ve gece saatlerinde de çalışabilmesi oluyor. Sistem, hava koşullarından veya günün saatinden bağımsız olarak günde 24 saat enerji üretmeye devam ediyor.

Mühendislik ekipleri, küresel enerji tüketimindeki artışa paralel olarak alternatif arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hafif hava akımlarında bile çalışabilen ve enerjiyi dahili bataryalarda depolayan yeni nesil taşınabilir rüzgar türbinleri üzerinde de çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülüyor.