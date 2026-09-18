Tuvalette oluşan kir, mineral birikintileri ve kötü kokulara karşı sofra tuzu ile kabartma tozunun birlikte kullanıldığı ev tipi temizlik yöntemi uygulanıyor. Tuvalet yüzeylerinde zaman içerisinde kir ve mineral kalıntıları birikebiliyor. Evde uygulanan temizlik yöntemlerinden birinde tuz, kabartma tozu ve nötr yağdan hazırlanan karışımın gece boyunca tuvalette bekletilmesi öneriliyor.

TUVALETE GECE NEDEN TUZ DÖKÜYORLAR?

Yöntemde tuz ve kabartma tozu birlikte kullanılıyor. Karışımın tuvaletin iç yüzeyindeki kir ve mineral birikintileriyle temas etmesi için birkaç saat bekletilmesi gerekiyor. Bu nedenle uygulama genellikle gece yatmadan önce yapılıyor. Karışımın uzun süre yüzeyde kalmasının birikmiş kalıntıları yumuşatmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Sabah olduğunda ise tuvaletin temizlenmesiyle işlem tamamlanıyor.

KARIŞIM NASIL HAZIRLANIYOR?

Uygulamada 250 gram sofra tuzu, 250 gram kabartma tozu ve 25 yemek kaşığı nötr yağ kullanılıyor. Malzemeler homojen bir kıvam elde edilene kadar karıştırılıyor. Hazırlanan karışım tuvalete dökülerek özellikle iç yüzeylere ve kenarlara yayılıyor. Ardından herhangi bir işlem yapılmadan gece boyunca bekletiliyor.

SABAH NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Karışım gece boyunca bekletildikten sonra sıcak suyun dikkatli şekilde tuvalete dökülmesi öneriliyor. Ardından sifon çekilerek kalan karışım ve çözünmüş kalıntılar uzaklaştırılıyor. Temizliğin ardından isteğe bağlı olarak yarım limonun suyu tuvalet yüzeyine uygulanabiliyor. Limon suyundaki doğal asit, yüzeyde kalan kalıntıların temizlenmesine ve kokunun azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılıyor.

BU YÖNTEM NE SIKLIKLA UYGULANIYOR?

Yöntemin düzenli temizlik amacıyla ayda 1 kez uygulanması öneriliyor. Mineral birikintilerinin veya kalıcı kokuların daha sık ortaya çıktığı durumlarda ise uygulamanın 2 haftada 1 tekrarlanabileceği belirtiliyor. Ancak yöntemin etkisi tuvaletteki birikintinin türüne ve yoğunluğuna göre değişebiliyor. Tuz ve kabartma tozu karışımı özellikle evde kolay bulunan malzemelerle uygulanan temizlik yöntemlerinden biri olarak kullanılıyor.

GECE BOYUNCA BEKLETİLMESİNİN NEDENİ NE?

Karışımın gece uygulanmasının temel amacı yüzeyle uzun süre temas etmesini sağlamak. Böylece tuvaletin iç kısmındaki kir ve mineral kalıntılarının yumuşaması için birkaç saatlik süre bırakılıyor. Sabah yapılan durulamayla işlem tamamlanıyor. Yöntemde özel bir temizlik ekipmanı kullanılmadan tuz, kabartma tozu ve yağdan hazırlanan karışımdan yararlanılıyor.