Televizyon kumandalarının pilleri yeni değiştirilmesine rağmen çalışmaması durumuna karşı alüminyum folyo kullanımını içeren pratik bir çözüm yöntemi paylaşıldı.

Kumandaların yanıt vermemesinin temel nedeni pilin bitmesi değil, pil bölmesindeki metal yayın zamanla esnekliğini kaybetmesi olarak gösteriliyor. Sık pil değişimi nedeniyle gevşeyen ve temas alanından uzaklaşan yaylar, elektrik akımında kesintilere veya iletimin tamamen durmasına yol açıyor.

SİSTEMİN NASIL ÇALIŞTIĞI AKTARILDI

Yayın pile uyguladığı baskıyı artırmak amacıyla alüminyum folyodan faydalanılıyor. Tırnak büyüklüğünde kesilen ve iki ya da dörde katlanan folyo parçası, pil ile zayıflayan yay arasına yerleştiriliyor.

İletken bir madde olan alüminyum folyo, oluşan boşluğu doldurarak temas alanını genişletiyor ve elektrik devresinin devamlılığını sağlıyor.

Uygulama öncesinde temas noktalarının kuru bir bezle temizlenmesi gerektiği belirtilirken; folyonun çok ince kalması durumunda etkisiz olacağı, gereğinden kalın olması halinde ise pil kapağının kapanmasını engelleyebileceği ifade edildi.