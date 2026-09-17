Genellikle yiyecekleri saklamak veya pişirme sırasında kullanılan alüminyum folyo, bu yöntemde çekmecelerin tabanına seriliyor. Özellikle mutfakta oluşan nem, dökülen sıvılar ve yemek kalıntılarının doğrudan mobilya yüzeyine temas etmesini engelleyen bir katman oluşturuyor.

MUTFAK ÇEKMECELERİNE NEDEN FOLYO SERİYORLAR?

Mutfak, su ve yemek artıklarının mobilyalarla sık temas ettiği alanların başında geliyor. Çekmecelerin tabanına yerleştirilen alüminyum folyo, yüzey ile sıvılar arasında su geçirmeyen bir bariyer oluşturuyor. Böylece dökülen sıvılar ve yemek kalıntıları doğrudan çekmecenin kendi malzemesine temas etmiyor.

TEMİZLİK İŞLEMİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Çekmece tabanına yerleştirilen folyo kirlendiğinde tamamen çıkarılarak yenisiyle değiştirilebiliyor. Folyonun altındaki yüzey nemli bir bezle temizlendikten sonra çekmece yeniden kaplanıyor. Bu yöntem sayesinde yemek kalıntılarının doğrudan mobilya yüzeyinde birikmesinin önüne geçiliyor.

BÖCEKLERE KARŞI NE İŞE YARIYOR?

Yöntemin sosyal medyada öne çıkan kullanım amaçlarından biri de hamam böceği ve karınca gibi sürünen böceklerle ilişkilendiriliyor. Alüminyum folyonun yansıtıcı yüzeyi, çekmece açıldığında içeri giren ışığı yansıtıyor. Ancak folyonun tek başına haşere sorununu ortadan kaldırdığına ilişkin metinde bilimsel bir veri yer almıyor.

ÇEKMECELERİN İÇİNİ DAHA AYDINLIK GÖSTERİYOR

Alüminyumun ışığı yansıtan yüzeyi, özellikle karanlık çekmecelerin içerisinin daha aydınlık görünmesini sağlıyor. Bu özellik çekmecenin arka veya köşe bölümlerindeki küçük mutfak gereçlerinin daha kolay fark edilmesine yardımcı oluyor.