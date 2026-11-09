Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde nüfusu teşvik etmek ve yeni çocuk sahibi olan ailelerin bütçesine katkı sağlamak amacıyla dikkat çeken bir destek uygulaması başlatıldı. Alınan karara göre, ilçede dünyaya gelen ve Nüfus Müdürlüğüne giderek kayıt yaptıran her bebeğin ailesine doğrudan 1 gram altın verilecek.

DOĞUM YAPAN AİLELERE ALTIN VERİLECEK

Ekonomik şartlar nedeniyle doğum ve bebek bakım masraflarının katlandığı günlerde başlatılan uygulama, yerel düzeyde aile ekonomisine ilk günden somut bir girdi sağlamayı amaçlıyor. İlçe yönetiminin başlattığı proje kapsamında hanelere yapılacak bu desteğin, geleneksel altın takma alışkanlığını yerel yönetimle sürdürmek olduğu belirtiliyor.

Uygulamanın gerekçesi olarak aile yapısının korunması ve yeni nesillerin desteklenmesi gösterilirken, kararın ilçe genelindeki doğum oranlarına ve genç nüfus hareketliliğine nasıl yansıyacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.