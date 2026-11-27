Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan ve yaşı 3 bin ile 3 bin 600 yıl arasında tahmin edilen asırlık çınar ağacı, hem mistik geçmişi hem de görkemli yapısıyla bölgenin en önemli kültürel ve doğal miraslarından biri olarak öne çıkıyor. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından koruma altına alınan anıt ağaç, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durakları arasında yer alıyor.

HALK ARASINDA ‘ÖLÜMSÜZLÜK SUYU’ OLARAK BİLİNİYOR

Yöre halkı tarafından 'Musa Ağacı' olarak adlandırılan dev çınarın arkasında yüzyıllardır anlatılan etkileyici bir rivayet yatıyor. Efsaneye göre, Samandağ Sahili'nde buluşan Hz. Hızır ile Hz. Musa birlikte dağa doğru yürüyüşe geçer. Bugün ağacın bulunduğu noktaya geldiklerinde Hz. Musa, elindeki asayı toprağa saplayarak eğilip su içer.

Arkasını dönüp baktığında ise toprağa diktiği asanın yeşererek taze bir fidana dönüştüğünü görür. Halk arasında "ab-ı hayat" (ölümsüzlük suyu) ile can bularak büyüdüğüne inanılan bu fidanın, binlerce yıl içinde gelişerek bugünkü devasa halini aldığı kabul ediliyor.

DALLARI DEV ŞEMSİYE GİBİ TAM 1000 METREKARELİK ALANI KAPLIYOR

Doğal görünümüyle görenleri şaşkına çeviren Musa Ağacı, sahip olduğu fiziksel ölçülerle de dikkat çekiyor. Gövde çapı 7,5 metre, gövde çevresi ise 21 metre olan anıt ağacın dalları, adeta dev bir şemsiye gibi yaklaşık 1000 metrekarelik geniş bir alanı kaplıyor.

“İNSAN GÖRMEYE DOYAMIYOR”

Tarihi dokusu ve yemyeşil çevresiyle ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunan bölge, özellikle fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Ağacı yakından görmek için İstanbul’dan Hatay’a gelen ziyaretçilerden Nuriye Yılmaz, "Hatay'da birçok yeri dolaştım ve bugün de Musa Ağacı’nı ziyaret ettim. Burası gerçekten çok güzel, her şeyiyle mükemmel bir yer. İnsan gezmeye, görmeye doyamıyor. Çevresi yemyeşil, doğası çok güzel” dedi.