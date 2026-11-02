Define avcılığının geleneksel sembolü olan altın, yerini uzaydan gelen nadir kalıntılara bırakıyor. Tarihi sikke ya da doğal külçe altın bulmak büyük bir kazanç olarak görülürken, aramalarda elde edilebilecek en yüksek maddi değere göktaşları ulaşıyor.

Almanya'nın Oberwesel kentindeki göktaşı müzesinin direktörü ve uzmanı Stefan Decker, bu materyallerin piyasa değerinin kökenlerine ve yapısal niteliklerine göre belirlendiğini ifade etti. Decker’in paylaştığı verilere göre göktaşlarının gram fiyatı 1 euro (yaklaşık 56,10 TL) ile 5.000 euro (yaklaşık 280.500 TL) arasında değişkenlik gösteriyor.

Piyasadaki 999 saflıktaki altının gramı yaklaşık 150 euro (yaklaşık 8.415 TL) seviyesinde seyrederken, saf ve büyük altın külçelerine doğada oldukça ender rastlanıyor. Bu durum, nitelikli bir göktaşı parçası bulmanın altın aramaya kıyasla daha yüksek bir kazanç potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

FİYATI VE DEĞERİ BELİRLEYEN KRİTERLER

Yeryüzüne düşen her göktaşı yüksek meblağlarla alıcı bulmuyor. Bir parçanın değerlemesinde; kimyasal ve mineralojik bileşimi, fiziki aşınma durumu, düşüşünün üzerinden geçen zaman ve türün doğadaki nadirliği belirleyici rol oynuyor. Koleksiyonerler ile araştırma enstitüleri özellikle Ay ve Mars menşeli örnekler ile sıra dışı bileşenler barındıran taşları tercih ediyor.

HUKUKİ MEVZUAT VE MÜLKİYET DURUMU

Göktaşlarına dair yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık arz ediyor. Örnek olarak Almanya mevzuatında düşen parça, onu bulan kişiye değil, arazinin mülkiyet sahibine ait sayılıyor.

Bununla birlikte, bilimsel açıdan yüksek öneme sahip olduğu tespit edilen buluntuların kamu yararı gerekçesiyle devlet korumasına alınması veya müsadere edilmesi ihtimali de yasal çerçevede yer alıyor.